Власти Алтая рассказали о ситуации в городе Яровом, где введен режим ЧС

В город Яровое Алтайского края, где уже как месяц действует режим ЧС, завезли около 6 тысяч тонн угля. Это соответствует нормативному запасу и люди в домах уже не должны мерзнуть как раньше, сообщает пресс-служба правительства региона.
"Запасы угля на ТЭЦ Ярового составляют 5,9 тыс. тонн, что соответствует нормативу. С учетом температуры окружающей среды работают два котлоагрегата, еще один находится в резерве. Температура теплоносителя – в пределах графика регулирования. Учитывая, что к концу недели будет до минус 25 градусов, держим ситуацию на особом контроле", – говорится в сообщении.
26 октября в городе Яровом из-за аварии была остановлена единственная ТЭЦ, в результате чего без тепла остались жители 118 многоквартирных домов. Впоследствии отремонтированные котлы были запущены, а власти заявили о восстановлении теплоснабжения. Однако люди продолжили мерзнуть.
21 ноября губернатор региона Виктор Томенко ввел в городе режим ЧС. В короткие сроки был завезен уголь на ТЭЦ и ситуация стала улучшаться. Однако собственник станции позже обвинил власти в рейдерском захвате "Яровской топливно-энергетической компании".
В ответ на это министр промышленности и энергетики Алтайского края Александр Климин объяснил, что власть запустила процесс возвращения ТЭЦ в муниципальную собственность.
По словам министра, после отстранения собственника в Яровом обеспечен необходимый запас угля на ТЭЦ, в дома и социальные учреждения подается тепло, подготовлен план восстановления технологического оборудования, идут работы восстановления котлов.
Комментарии
За чей счет банкет? Кого-нибудь посадят за доведения до режима ЧС?
А уголь какой завезли? Как на фото, чтобы шашлыки жарить?