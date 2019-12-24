Вторник, 24 Декабрь, 10:42

Мобильная версия
Реклама на сайте
Предвыборные материалы Выборы 2019

Опросы

Какая концепция реконструкции "Изумрудного парка" вам нравится?

Где должна стоять главная елка Барнаула?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 62,25
€ 69
Обь
25см -2

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Пресс-конференция Путина-2019Новый год-2020Ремонт и дизайн
Новости

"Искусство должно возбуждать". Вице-мэр Новосибирска ответила на критику

, ИА "Амител"
Анна Терешкова пошутила над формой снежного городка
Снежный городок у Оперного театра Новосибирска (вид сверху) / Фото: facebook.com/anna.tereshkova.14

Снежный городок у Оперного театра Новосибирска (вид сверху) / Фото: facebook.com/anna.tereshkova.14

Вице-мэр Новосибирска, начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики городской администрации Анна Терешкова пошутила по поводу критики формы нового снежного городка у Оперного театра региональной столицы.

На своей странице в социальной сети Facebook она опубликовала снимок катка праздничной площадки с квадрокоптера Вячеслава Степанова, сопроводив его подписью: "Настоящее искусство должно возбуждать!" и подмигивающим смайликом. Терешкова уточнила, что в снежном городке мэрия ничего менять не планирует.

Ранее новогодняя площадка подверглась критике после публикации фотографий с видом сверху, которая вызывала "неприличные" ассоциации у многих наблюдающих ее людей. Некоторые даже сочли такую форму катка издевательством и потребовали переделать его.

Материалы по теме

 

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

24.12.2019 09:41
- гость -

Как говорицца: каждый видит то, что он хочет видеть)
А как теперь в Новосибирске играет фраза: да на катке я тебя видел!
Или: а не пошёл бы ты на каток?)

24.12.2019 09:54
это ж

хрен вам а не бесплатный каток)))

24.12.2019 10:06
- гость -

Согласна первым комментатор ом. А вот чувство юмора не хватает многом

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< декабрь 2019  
пн вт ср чт пт сб вс
                  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31               
10:37
Правила экзамена на водительские права изменят с 2020 года 0
10:19
Журналистку ямальского телеканала уволили за вопрос Путину о губернаторе 2
10:12
Жителям Алтайского края начислят пенсии за январь 2020 года заранее 0
10:00
Это "Ягуар" или "Порше"? Как китайские авто вышли на мировые стандарты производства 1
09:51
Власти рассказали, как на Алтае будут праздновать Год памяти и славы 1
09:35
"Искусство должно возбуждать". Вице-мэр Новосибирска ответила на критику 3
09:18
Власти Алтая рассказали о ситуации в городе Яровом, где введен режим ЧС 2
09:15
"Флорис" - это история красоты": цветочная сеть Барнаула изменила имя 3
09:01
В Новый год без долгов: пять шагов, которые помогут обрести финансовую свободу 1
08:53
Не снюсом единым. АКЗС хочет запретить никотиновые жвачки 3
08:39
Стоп-кадр. Найдите елку в отделе продажи инструментов 1
08:27
Бийск выкупил котельную в Заречье, где жители жаловались на двойные тарифы 2
08:15
Со всего мира: пять тысяч человек решили проблемы со зрением в алтайской клинике 0
07:58
Суд оправдал мужчину, выбросившего младенца из окна многоэтажки 12
07:49
Какие эпизоды "Звездных войн" самые лучшие? Рейтинг amic.ru 2
07:30
Стекло, бананы и даже бактерии: самые креативные елки с рабочих мест 0
07:27
Барнаульский морж попал в Книгу рекордов Гиннесса 7
07:14
Путин рассказал, что пьет отвар из алтайских трав вместо чая 13
06:47
"Алтайэнергосбыт" создал бонусную программу 2
06:24
В Алтайском крае вырос объем производства еды 4
06:01
Метели и сильный порывистый ветер ворвутся в Алтайский край 24 декабря 0
23:19
На Ямале врачи извлекли из желудка ребенка 18-сантиметровый клок волос 0
22:45
В России утвердили правила постройки пешеходных переходов для животных 3
22:17
Диетолог предложила здоровую замену колбасе на новогоднем столе 7
21:57
Пассажирский автобус протаранил легковушку в Барнауле 1
21:46
Фильм российского режиссера вошел в список лучших картин десятилетия 0
21:17
Житель Камчатки задушил молодую жену через 10 дней после свадьбы 2
20:49
Эксперты рассказали, о каких болезнях предупреждает сухость во рту 1
20:02
Китаец пытался провезти через российскую границу 79 килограммов человеческих волос 3
19:43
Сотрудники ФСИН на школьной линейке показали приемы разгона демонстрантов 8
19:14
Россияне рассказали о самых нежеланных подарках на Новый год 0
18:46
Путин в кабине машиниста открыл железнодорожное движение по Крымскому мосту 11
18:13
Огромный мусорный полигон появится в 300 метрах от райцентра в Алтайском крае 22
17:53
Режиссера алтайского театра уволили за постоянные прогулы 1
17:41
Полицейские 17 лет назад топором зарубили двух девушек в Бурятии 4
17:31
Следком начал проверку из-за гибели мальчика, упавшего в колодец канализации 2
17:15
Главный среди первых: стало известно, кто возглавил алтайский Совет ректоров 9
16:56
В Алтайском городе стащили уличные гирлянды прямо от администрации 2
16:38
Дальнобойщик из Барнаула расхлестал фуру под Омском 2
16:20
Врач рассказал, что обильное потоотделение может быть признаком онкозаболевания 5
16:18
Как будет работать скорая, поликлиники и аптеки в новогодние праздники на Алтае 0
15:58
На алтайском заводе химреактивов сократят в четыре раза меньше людей, чем собирались 0
15:45
В Алтайском крае стали меньше есть колбасу, чтобы сохранить здоровье 31
15:30
Грузовик столкнулся с автобусом в Барнауле. Движение перекрыто 2
15:20
Бетоновоз ударился в дом, зацепил машину и упал в Неву в Санкт-Петербурге 3
15:01
Барнаулец, из-за окурка которого умер дедушка, отделался ограничением свободы 19
14:43
Завод по производству шин в Барнауле заставили новым оборудованием 8
14:38
Стало известно, когда инвестор планирует выкупить Иткульский спиртзавод 4
14:30
Елена Малышева показала свою лондонскую квартиру 7
14:14
Глава алтайского Минздрава пригрозил врачам "уголовкой" за подарки на Новый год 21

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.