Власти рассказали, как на Алтае будут праздновать Год памяти и славы

Более 140 мероприятий пройдет в Алтайском крае в 2020 году в рамках празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Как сообщает пресс-служба правительства, члены оргкомитета рассмотрели, в частности, реализацию интернет-проекта "Книга Памяти Алтайского края".
Проект призван восполнить пробелы в информации о наших земляках, погибших в годы Великой Отечественной войны. Информация о людях содержит сведения о воинских частях и соединениях, в том числе сформированных на территории Алтайского края. Разделы дополняются информацией о наградах, которых были удостоены герои. Работа над Книгой Памяти продолжается.
"Среди мероприятий регионального уровня отмечу запланированную установку памятного знака, посвященного предприятиям, эвакуированным в годы войны на территорию Алтайского края. Учитывая вклад, который внес наш регион в Победу, а также его значение для промышленного развития после Победы, установка такого знака представляется актуальным и даже уникальным событием для нашего региона", – рассказал заместитель председателя правительства региона Денис Губин.
Ранее президент России Владимир Путин назвал предстоящее празднование юбилея Победы самым главным событием в 2020 году для страны.
Комментарии
Среди мероприятий регионального уровня отмечу запланированную установку памятного знака, посвященного предприятиям, эвакуированным в годы войны на территорию Алтайского края.
неплохо бы было установить рядом и памятный знак предприятиям закрытым в годы святых девяностых и начала двухтысячных...