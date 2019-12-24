Жителям Алтайского края начислят пенсии за январь 2020 года заранее

Пенсионеры Алтайского края получат первые пенсионные выплаты за январь 2020 года уже 27 декабря, сообщает региональное отделение Пенсионного фонда России.
Это коснется тех пожилых людей, которым деньги начисляются на карту ежемесячно по восьмым числам. Доставка пенсии "Почтой России" будет осуществляться на неделю позднее – 3 января 2020 года.
Ранее глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов рассказал, что в 2020 году реальный размер пенсий увеличится примерно на 3%.
Прогнозируемая инфляция в 2020 составляет примерно 3,8%, хотя, по словам Дроздова, она будет меньше. Индексация пенсий при этом составит 6,6%. То есть их реальный рост превысит инфляцию почти на 3%.
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