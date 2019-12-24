Журналистку ямальского телеканала уволили за вопрос Путину о губернаторе

Корреспондент московского бюро ГТРК "Ямал-Регион" Алиса Яровская вынуждена была уволиться с телеканала после ежегодной пресс-конференции президента Владимира Путина, которая прошла 19 декабря. Как передает znak.com, предложение об отставке ей было сделано работодателем.
На встрече журналистов с главой государства Яровская задала Путину вопрос, касающийся строительства моста через реку Обь в рамках большого инфраструктурного проекта "Северный широтный ход". Начало стройки было положено еще весной прошлого года, но позже проект было решено заморозить из-за дороговизны. Однако ранее в регионе Яровской согласовали другой вопрос, а именно о перспективах развития железнодорожной магистрали.
Журналист решила спросить, что губернатор Ямала Дмитрий Артюхов делает для реализации этой стройки, которая в последнее время затормозилась.
"Может быть, пора подключить федеральную тяжелую артиллерию?" – спросила корреспондент у президента. Путин ответил, что проект важный.
Еще одной причиной увольнения называют публикацию в социальной сети, где женщина выложила фотографию Путина, подписав: "Не вижу ботокса и филеров. Выглядит на свои". Позже она удалила пост.
Власти ЯНАО отметили, что Яровская написала заявление по собственному желанию.
Комментарии
Пгелестно. ..
Молодец, настоящий журналист - использовала возможность для того чтобы задать вопрос, волнующий её, а не тот что утвердило её руководство.