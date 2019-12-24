Около 75% компаний в Барнауле проводят для сотрудников новогодние корпоративы

Около 75% компаний и фирм в Барнауле проводят корпоративы перед Новым годом для сотрудников, следует из доклада службы исследований компании HeadHunter.
83% барнаульцев сообщили, что в их компаниях устраивается новогодний корпоратив. На втором месте среди поводов – день рождения компании (38%). 15% указали, что в их фирмах вообще не устраиваются корпоративы.
Каждый четвертый барнаулец отмечает, что посещение корпоративов в их компаниях является обязательным. Примерно в половине случаев (51%) работники утверждают, что новогодний корпоратив устраивается частично за счет компании, частично за счет сотрудников. 28% заявили, что счет полностью оплачивается компанией, в которой они работают. В некоторых фирмах (21%) празднование полностью оплачивается сотрудниками.
54% опрошенных сказали, что новогодние корпоративы обычно проходят в ресторанах, кафе или столовых. В 28% случаях в аренду берется отдельное помещение, и в 18% – празднование проходит прямо на рабочих местах и в офисах.
А вот если бы перед сотрудниками поставили выбор – денежная премия или проведение новогоднего корпоратива – 66% выбрали бы деньги, и лишь 21% – празднование.
Комментарии
Хватит жрать!