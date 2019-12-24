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Новости

Военная активность НАТО у границ России выросла вдвое

, ИА "Амител"
Число полетов иностранных самолетов-разведчиков рядом с РФ в 2019 году перевалило за 800
Фото: twitter.com

Фото: twitter.com

НАТО удвоило активность у границ РФ в 2019 году, заявил командующий Балтийским флотом адмирал Александр Носатов в интервью изданию "Красная звезда".

"Увеличилось число полетов самолетов-разведчиков различных классов вдоль наших морских и сухопутных границ – с 578 в прошлом году до более чем 800 в нынешнем, – утверждает Носатов. – Аналогичный показатель активности боевых самолетов вырос за тот же период вдвое – счет идет на пятую сотню. В иные дни самолеты-истребители морской авиации флота вынуждены по нескольку раз подниматься на перехват потенциальных нарушителей воздушных границ".

Он подчеркнул, что вся деятельность иностранных военных рядом с Россией отслеживается на всех ее этапах. А в случае агрессии вооруженные силы РФ готовы дать мгновенный отпор противнику, уверен командующий Балтийским флотом.

Ранее сообщалось, что в США разработали план нападения на Калининградскую область. Американский аналитик Ричард Хукер подчеркнул, что на военную операцию НАТО потребуется две недели. Также была опубликована прогнозируемая ситуация на первый день войны, на 14-й и 30-й.

Впрочем, как отмечается в докладе, Западу все же не стоит забывать про мощную противовоздушную оборону с новейшими ракетными образцами. 

Кроме того, уверен Хукер, после потери Калининградской области Москва начнет угрожать НАТО ядерным оружием, но до реального применения ситуация не дойдет.

После в Совфеде оценили план по захвату Калининградской области в 30-дневный срок. По мнению сенатора Владимира Джабарова, Россия не собирается ни на кого нападать, но у нее хватит сил защищаться.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что НАТО – это "инструмент противостояния и даже агрессии".

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

24.12.2019 11:24
- гость -

И перекрывание наших трасс военными тоже увеличилось - к чему то готовимся, да?

24.12.2019 11:28
- гость -

Пусть летают. У них после каждого такого полёта сокращается срок службы из-за воздействия российских РЭБ.

24.12.2019 11:31
- гость -

НАТО-это разносчик свободы и демократии.Это вам скажет любой либераст.

24.12.2019 11:34
- гость -

Новость про то что Родина в опасности а вы про какие то пенсии и доходы бухтите.
Короче затянуть и сплотиться

24.12.2019 11:38
гость

А в случае агрессии вооруженные силы РФ готовы дать мгновенный отпор противнику, уверен командующий Балтийским флотом.

В сорок первом подобное вторили, но воевать научились только через два с половиной года. В настоящие время позволят такое время учится?

24.12.2019 11:44
- гость -

Вчера!
При очередной попытке расширения НАТО на восток!
НАТО! парвалась!!!©

24.12.2019 11:45
- гость -

Активность НАТО у границ? Это к обнищанию населения.

24.12.2019 11:48
- гость -

Какое НАТО? Разве СССР НАТО уничтожило? Наступаем на те же грабли.

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