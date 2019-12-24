Военная активность НАТО у границ России выросла вдвое

НАТО удвоило активность у границ РФ в 2019 году, заявил командующий Балтийским флотом адмирал Александр Носатов в интервью изданию "Красная звезда".
"Увеличилось число полетов самолетов-разведчиков различных классов вдоль наших морских и сухопутных границ – с 578 в прошлом году до более чем 800 в нынешнем, – утверждает Носатов. – Аналогичный показатель активности боевых самолетов вырос за тот же период вдвое – счет идет на пятую сотню. В иные дни самолеты-истребители морской авиации флота вынуждены по нескольку раз подниматься на перехват потенциальных нарушителей воздушных границ".
Он подчеркнул, что вся деятельность иностранных военных рядом с Россией отслеживается на всех ее этапах. А в случае агрессии вооруженные силы РФ готовы дать мгновенный отпор противнику, уверен командующий Балтийским флотом.
Ранее сообщалось, что в США разработали план нападения на Калининградскую область. Американский аналитик Ричард Хукер подчеркнул, что на военную операцию НАТО потребуется две недели. Также была опубликована прогнозируемая ситуация на первый день войны, на 14-й и 30-й.
Впрочем, как отмечается в докладе, Западу все же не стоит забывать про мощную противовоздушную оборону с новейшими ракетными образцами.
Кроме того, уверен Хукер, после потери Калининградской области Москва начнет угрожать НАТО ядерным оружием, но до реального применения ситуация не дойдет.
После в Совфеде оценили план по захвату Калининградской области в 30-дневный срок. По мнению сенатора Владимира Джабарова, Россия не собирается ни на кого нападать, но у нее хватит сил защищаться.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что НАТО – это "инструмент противостояния и даже агрессии".
Комментарии
И перекрывание наших трасс военными тоже увеличилось - к чему то готовимся, да?
Пусть летают. У них после каждого такого полёта сокращается срок службы из-за воздействия российских РЭБ.
НАТО-это разносчик свободы и демократии.Это вам скажет любой либераст.
Новость про то что Родина в опасности а вы про какие то пенсии и доходы бухтите.
Короче затянуть и сплотиться
А в случае агрессии вооруженные силы РФ готовы дать мгновенный отпор противнику, уверен командующий Балтийским флотом.
В сорок первом подобное вторили, но воевать научились только через два с половиной года. В настоящие время позволят такое время учится?
Вчера!
При очередной попытке расширения НАТО на восток!
НАТО! парвалась!!!©
Активность НАТО у границ? Это к обнищанию населения.
Какое НАТО? Разве СССР НАТО уничтожило? Наступаем на те же грабли.