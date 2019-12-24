Два легкоатлета из Барнаула признаны лучшими спортсменами России в 2019 году

Сразу несколько спортсменов из Барнаула признаны лучшими легкоатлетами России по итогам 2019 года. По версии Всероссийской федерации легкой атлетики им стал барьерист Сергей Шубенков, он получает этот статус уже несколько лет. Молодой спортсменкой года признана 19-летняя бегунья Полина Миллер, также представляющая Барнаул. Ее наставник Надежда Клевцова стала лучшим тренером по резерву.
В завершившемся сезоне Шубенков выиграл два этапа "Бриллиантовой лиги" в беге на 110 м с барьерами, а также завоевал серебро Европейских игр и чемпионата мира. 19-летняя Полина Миллер выиграла в 2019 году юниорский чемпионат Европы и Кубок России под руководством Надежды Клевцовой.
Прыгунья в высоту Мария Ласицкене названа спортсменкой года по версии ВФЛА. Спортсменка выиграла 22 турнира, включая чемпионат Европы в помещении, чемпионат мира и финал Бриллиантовой лиги. Молодым спортсменом года стал ходок Василий Мизинов, победивший на молодежном первенстве Европы и завоевавший серебро на Кубке Европы.
По состоянию на конец декабря, на Олимпиаду в Токио в следующем году могут отправиться сразу девять спортсменов из Алтайского края. Среди них: легкоатлеты Сергей Шубенков (барьерный бег на 110 метров), Полина Миллер (бег на 400 метров), Ильдар Надыров (бег на 3000 метров с препятствиями), Юрий Клопцов (бег на 3000 метров с препятствиями), стрелок Сергей Каменский, тхэквондист Альберт Гаун, борец греко-римского стиля Виталий Щур, гребцы на байдарках и каноэ Александр Дьяченко и Ирина Андреева.
Олимпийские игры в Токио пройдут с 24 июля по 9 августа 2020 года. Спортсмены от сборной России выступят в нейтральном статусе. Причина – санкции WADA.
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