На Алтае уровень заболеваемости ВИЧ за 2019 год снизился на 10%

В Алтайском крае значительно снизился уровень заболеваемости ВИЧ. По сравнению с прошлым годом, показатель стал меньше на 10%, сообщает пресс-служба правительства.
Об этом стало известно во время заседания специальной комиссии по предотвращению распространения ВИЧ-инфекции. За 11 месяцев уходящего года было охвачено диспансерным наблюдением 82% ВИЧ-инфицированных. Химиопрофилактика во время беременности была назначена 96,7% женщин и 100% новорожденных.
"В течение последних трех лет на фоне роста числа обследованных отмечается стабилизация эпидемического процесса по ВИЧ-инфекции на территории Алтайского края. Вместе с тем остается ряд нерешенных вопросов в реализации мероприятий по борьбе с эпидемией ВИЧ-инфекции, что, безусловно, требует межведомственного взаимодействия", – отметила заместитель председателя правительства региона Ирина Долгова.
По итогам заседания, участники решили доработать межведомственную программу по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции в ключевых группах населения на 2020 год и разработать проект документов, регламентирующих работу межведомственных комиссий по предотвращению распространения инфекции в муниципалитетах.
Несмотря на снижение показателей, Алтайский край остается одним из лидеров в Сибири по количеству инфицированных. Согласно статистике, в 2016 году в регионе было зарегистрировано 2056 человек больных ВИЧ. В 2017 году их количество снизилось до 1733. В 2018-м году число уменьшилось примерно на 15%. Несмотря на положительную динамику наш край остается в антирейтингах среди регионов России по количеству больных ВИЧ.
Ранее активисты обратились к губернатору Виктору Томенко с просьбой разобраться с тем, что многие больные перестали получать комбинированные препараты. Вместо таблеток им выдают детский сироп.
Комментарии
2016-2054 чел.
2017-1733 чел.
2018- минус 15% =1490 чел.
Куда делись 550 чел.?