Большой ремонт. В СГК рассказали, что делают для сокращения ЧП на теплосетях

Рекордные 4,8 млрд рублей вложила "Сибирская генерирующая компания" (СГК) в ремонт и модернизацию теплосетей и станций в Барнауле, Бийске и Рубцовске. В 2020-м будет не меньше. На что идут эти средства, как изменится плата за тепло в краевой столице и какие участки будут отремонтированы в следующем году, рассказали представители компании на пресс-конференции.

Деньги и ремонты

Из 4,8 млрд рублей, вложенных предприятиями СГК, 2,1 млрд пошли на ремонтную программу, 2,62 млрд – на инвестиционную программу (строительство новых объектов и сетей), пояснил директор Алтайского филиала СГК Игорь Лузанов.

Например, в Барнауле на повышение надежности теплосетевого комплекса направили 1,2 млрд рублей. Заменили 30 километров теплосетей на улицах Водопроводной, Малахова, Власихинской, Исакова, Попова, Папанинцев, а также проспектах Ленина, Калинина, Космонавтов и на других участках. Кстати, впервые за долгие годы была достигнута нормативная протяженность отремонтированных сетей – 3%.

В Рубцовске заменили 5,3 км сетей, в Бийске – 3,1 км. А еще в этих трех городах СГК отремонтировала 29 котлов, 14 турбоагрегатов и 14 генераторов на ТЭЦ.

В 2020 году компания продолжит масштабное инвестирование. Окончательная сумма по краю пока неизвестна, но не меньше суммы этого года. В Барнаул вложат 1,2 млрд рублей. На эти деньги планируют провести ремонт и обновление 59 участков магистральных, внутриквартальных и циркуляционных сетей протяженностью около 30 км. В том числе на улицах Малахова, Попова, Юрина, Северо-Западной, Балтийской, проспектах Ленина, Красноармейском, Космонавтов. На 52 центральных тепловых пунктах заменят оборудование на 200 млн рублей.

Еще одна хорошая новость – СГК займется восстановлением циркуляционных трубопроводов в домах, что сократит время спуска холодной воды из крана с горячей. В течение трех лет вернут к жизни 16 км таких сетей.

Директор "Барнаульской теплосетевой компании" (БТСК) Александр Гросс добавил, что компания продолжит процесс синхронизации своих планов и по ремонту дорог, благоустройству города. В 2019 году такая консолидация помогла избежать вскрывания свежего асфальта или выкапывания только что посаженных деревьев.

Готовность к зиме

Игорь Лузанов подчеркнул, что в зимний сезон 2019-2020 все подразделения компании вошли уверенно. Паспорт готовности получил даже Рубцовск, который в предыдущие годы постоянно жил на грани коммунального коллапса.

В этом проблемном с коммунальной точки зрения городе СГК работает уже два года, и все это время устраняли многочисленные недочеты в городском теплосетевом хозяйстве.

"Мы провели колоссальную работу по постановке на учет технических устройств в Ростехнадзоре, прошли экспертизы промбезопасности, выполнили ремонты и иные предписания, чтобы этот паспорт получить", – рассказал Лузанов.

Заранее готов к зиме был и Бийск. Кстати, здесь реконструировали электрофильтр котла № 14, оборудование для золоулавливания отвечает всем современным требованиям.

Барнаул и большие перемены

В 2019 году Барнаул первым из региональных столиц получил статус ценовой зоны. Суть его в том, что инвестор (в данном случае СГК) будет вкладывать большую сумму (6 млрд рублей) в обновление теплосетевого комплекса, имея гарантированную отдачу в виде тарифа. Но резкого роста платы за тепло при этом не будет. Механизм сложный, но если коротко, то выглядит так: в городе будет установлен максимальный предельный уровень цены на тепло, до которого стоимость гигакалории будет планомерно расти в течение 10 лет. С 1 января 2020 года тариф на тепло будет повышаться только один раз в год (в июле) на величину инфляции – плюс 2%. По подсчетам за год сумма начислений за тепло и горячую воду вырастет на 370 рублей для квартиры площадью 40 кв.м.

"Это повысит надежность теплоснабжения Барнаула, в том числе и качество горячего водоснабжения, позволит создать условия для возврата инвестиций, проводить модернизацию, реконструкцию системы теплоснабжения. Потребитель будет понимать, как происходит рост стоимости тепла на 10 лет. Скачков при установлении тарифов больше не будет", – прокомментировал Александр Гросс.

Но главное здесь – планомерное избавление Барнаула от коммунальной проблемы № 1 – изношенные сети. В этой сфере долгие годы не было серьезных вложений, а потому износ сетей и оборудования давно бьет все антирекорды. Почти 700 километров сетей в краевой столице старше 30 лет, их нормативный срок службы закончился. Отсюда порывы. Только в 2019 году произошло 191 повреждение на теплосетях. В СГК провели аудит системы и даже разработали план-светофор: красным обозначают участки, которые требуют скорейшего ремонта, желтым – те, что пока только приближаются к крайней точке, зеленые – находящиеся в удовлетворительном состоянии. Кстати, именно по этой карте и проводили ремонт в 2019-м, заходили сначала на самые аварийные участки. И большое вложение средств начали на год раньше.

"Помните, прошлой зимой было несколько серьезных повреждений на сетях на ВРЗ, Исакова, Калина, Горно-Алтайской. Тогда пришлось отключать потребителей в самый мороз. И мы приняли решение начать вложения средств раньше: в 2019 году, а не в 2020, как изначально планировали", – пояснил Гросс.

Также в 2019 году компания провела еще один стратегический процесс – приняла на свой баланс более 200 км сетей и 35 котельных МУП "Энергетик", которое давало тепло поселку Южный и центральной части Барнаула. 19 декабря поселок начал получать тепло от ТЭЦ-3 (раньше они получали тепло от котельной, оттого их тариф был существенно выше, чем у большинства барнаульцев). Для этого реконструировали старую сеть, построили новый трубопровод и центральный тепловой пункт. Это позволит сделать теплоснабжение для них не только дешевле, но и надежнее.

Факт

Сибирская генерирующая компания является теплоисточником для 99% населения города и имеет официальный статус — единая теплоснабжающая организация.