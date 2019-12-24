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Новости

Истребитель Су-57 разбился в Хабаровском крае

, ИА "Амител"
Летчик успел катапультироваться
Фото: topwar.ru

Фото: topwar.ru

Крушение истребителя Су-57 (Т-50) произошло в Хабаровском крае рядом с городом Комсомольск-на-Амуре, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на информацию силовиков.

Источник уточнил, что летательный аппарат принадлежит заводу-изготовителю. Он разбился во время испытания двигателя в 120 км от аэродрома.

Пилот успел катапультироваться. За ним прилетел вертолет Ми-8 и доставил его обратно на завод.

В качестве двух основных версий причин ЧП выдвигают техническую неисправность и ошибку пилотирования. Ведется поиск черных ящиков, которые прольют свет на этот вопрос.

Су-57 (заводской индекс Т-50) – перспективный российский многофункциональный истребитель пятого поколения, разрабатываемый ОКБ имени П. О. Сухого в рамках проекта "ПАК ФА" (программа "И-21"). До августа 2017 года был известен под заводским индексом Т-50.

Разработан для замены в российских ВВС тяжелого истребителя Су-27. Первый полет совершил 29 января 2010 года. В 2013 году началось мелкосерийное производство для испытания вооружений. 29 мая 2019 года запущено серийное производство.

Первый полет Су-57 с двигателем второго этапа (двигатель "Изделие 30") состоялся в IV квартале 2017 года. Установка этих двигателей на серийные самолеты планируется в 2023-2025 годах.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

24.12.2019 13:19
- гость -

Не разбился, а ПОДДАЛСЯ НА ПРОВОКАЦИЮ ЗАПАДНОЙ ГРАВИТАЦИИ

24.12.2019 13:20
- гость -

Прошли те времена когда можно было на советском наследии паразитировать! А новое то не летает

24.12.2019 13:21
- гость -

Уклонился от трех детских садиков и упал на штаб ИГ, обломками еще три штаба уничтожено и 10 полевых командиров террористов. Приземлясь на парашюте пилот ногами затоптал еще двоих полевых командиров. Представлен к награде Герой России!

Горжусь.

24.12.2019 13:22
- гость -

Как узнаешь в ангаре, кто — раб, кто — король,
Кто сильней, кто слабей, кто плохой, кто хороший,
Кто кого допечёт, допытает, дожмёт:
Летуна самолёт или наоборот?
На земле притворилась машина святошей.
Завтра я испытаю судьбу, а пока
Я машине ласкаю крутые бока.
На земле мы равны, но равны ли в полёте?
Самолёт необъезженный - дьявол во плоти.

Владимир Высоцкий

24.12.2019 13:25
- гость -

А у вас весело стало)
Вменяемых вообще нет.
Остались только отбросы, их перепись сейчас была проведена: три первых комментария - за авторством самых презираемых в обществе.
Качество вашей аудитории упало ниже плинтуса. Если вы эту шушеру держите, значит и сами их одобряете. Тогда и к вашему ресурсу отношение будет соответствующее.

24.12.2019 13:31
гость

Топором вырубленный истребитель пятого поколения?

24.12.2019 13:38
- гость -

Летун накосячил, в ссср за это наказали бы, дорогая машина

24.12.2019 13:39
- гость -

13:25
Не плачь, евпатория, главное Крым твой.

24.12.2019 13:43
- гость -

24.12.2019 13:39
- гость -

плюнул гадость, в сердце радость?
мелкая душонка

24.12.2019 13:50
- гость -

Сабаки лают - караван идёт - новые движки обкатывают - летун жив - всё норм

24.12.2019 13:50
- гость -

13:43
Тебе бы стихи писать ... патриотические )))

24.12.2019 13:53
- гость -

При испытаниях новой техники - это рядовое происшествие

24.12.2019 13:54
- гость -

А что удивляться-то?
Тут недавно читаю возмущения спеца с завода, куда на ремонт пригнали МИГ 31(высотный), они на него запчасти какие-то попытались поставить ... а ОНО НЕ ЛЕЗЕТ...
Ибо первоначально на заводе сборщике прокосячили при сборке самолёта, а теперь эти, что бы запихнуть деталь, её подтачивали буквально напильником...
Увы не анекдот... увы реальность...

24.12.2019 13:59
- гость -

Дык планер то у него, хоч и больше америкосовского и нет нормального покрытия, но изчо пойдёт... а вот движки-то да... 4++, но не 5 го поколения никак...
Никак ни пять, да... и с ними уже лет пять активно маются... никак ума не дадут, то горят то отказывают.
Жаль с наукой в стране засада полная...
как впрочем и с медициной...
как и с пенсиями...
и с доходами..
и т.д. и т.п.

24.12.2019 14:00
- гость -

теперь эти, что бы запихнуть деталь, её подтачивали буквально напильником
---------------------------------

Так и работники копейки получают, денег хватает чтобы только с голоду не умереть, все в кредитах и ипотеках. Ну что они могут сделать?

24.12.2019 14:36
Жоржик

Это испытания, они для того и проводятся, чтобы проверить работу систем в различных режимах.
Ну а нытики - нойте дальше, вместо того чтобы пойти работать и зарабатывать.

24.12.2019 14:38
Жоржик

24.12.2019 13:54
- гость -

Увы, но все что ты тут изрыгнул - 100% вранье

24.12.2019 14:38
- гость -

Самое главное, что летчик живой. Падали самолеты и при СССР... Испытания для того и проводят, что бы выяснить все недоработки и устранить их. Это не значит, что все современное является плохим!

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