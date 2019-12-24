Жители Барнаула смогут поздравить друзей и родных по всей России

Телеканал ТНТ проведет акцию, с помощью которой жители Барнаула смогут поздравить родных и детей по всей России.
25 и 26 декабря с 12:00 до 16:00 на крупнейших площадках города у ЦУМа и ТРЦ Galaxy пройдет эксклюзивная акция "Поздравь вместе с ТНТ". Всем желающим предоставят возможность заполнить новогодние открытки ТНТ и поздравить своих родных и близких. Фрагмент видео можно будет отправить в любую точку страны.
На телеканале пояснили, что если вас заинтересовала акция – необходимо искать курьеров с брендированными рюкзаками на парковках ТЦ и внутри.
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