Кадыров: "Закон о домашнем насилии разрушает институт семьи"

Глава Чечни Рамзан Кадыров выступил против законопроекта о домашнем насилии, который разрабатывают в России, сообщает РИА "Новости".
Он назвал его "большой проблемой", которая "разрушает институт семьи". В качестве примера его негативного воздействия на общество Кадыров привел ситуацию с семейными ценностями в Европе.
"Там нет понимания обычаев, традиций, института семьи, – заявил глава Чеченской Республики. – Поэтому они потихоньку становятся тем, кем они сейчас являются, выходят замуж за собак, покойников, женятся не знаю на ком".
Ранее Совет Федерации опубликовал проект закона "О профилактике семейно-бытового насилия в РФ", который был предложен группой сенаторов и депутатов Госдумы.
Он предполагает вынесение предписаний о защите жертв. Кроме того, медицинские учреждения будут обязаны сообщать о фактах домашнего насилия.
"Судебным защитным предписанием нарушителю может быть запрещено совершать семейно-бытовое насилие; вступать в контакты, общаться с лицом, подвергшимся семейно-бытовому насилию, в том числе по телефону, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет; предпринимать попытки выяснять место пребывания лица, подвергшегося семейно-бытовому насилию, если это лицо находится в месте, неизвестном нарушителю", – уточняется в документе.
Также виновники будут состоять на учете и проходить профилактические программы. Основанием для применения мер профилактики могут послужить как сообщения жертвы, так и обращения, полученные от очевидцев. Ознакомиться с полным текстом проекта можно по ссылке.
Комментарии
Так а как же ещё существо неразумное на путь истинный наставить, если не живительными люлями?
Бабу хоть раз в неделю дубасить надо, чтобы не забывала кто она есть.
А если этим правилом пренебрегать, то оно и получается: блуд, мужик мне должен, я обязана быть счастливой, меньше 500000/месяц не мужик и тп.
никто не пишите тут
24.12.2019 13:50
- гость -
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сейчас уже модно разведенками не на алименты подавать , а обвинять бывшего в сексуальном насилии над общим ребенком
практика четкая и количество обвинительных приговоров растет((((((((
О, чечен решил, что он более цивилизованный, чем европеец.
24.12.2019 14:04
- гость -
сейчас уже модно разведенками не на алименты подавать , а обвинять бывшего в сексуальном насилии над общим ребенком
практика четкая и количество обвинительных приговоров растет((((((((
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Смотреть надо, на ком женишься. А коли не умеешь выбирать себе жену, значит достоин всего, что с тобой происходит.
Осторожно сарказм!
Молодец, Рамзанчик! Если этих баб не бить, они же от рук отобьются. это все равно что детей бить перестать. как же их тогда воспитать путилюбами?
24.12.2019 14:20
- гость -
смешно ей богу
знать где упасть- соломки подстелить
человека деньги ой как меняют
24.12.2019 13:50
- гость -
так то и ответка прилететь может как за здрасти
Вот читаешь комментарии и думаешь - да лучше, как европейцы - замуж за собак, покойников и т.д., чем за такое.
дырка бы лучше понтересовался как с оплатой труда, медициной, образованием, социалкой и прочеё жкх в европе в сравнении с рaшкой
24.12.2019 14:30
- гость -
Зачем вам такие заморочки? Сходите в секс-шоп и купите себе мужа.
24.12.2019 14:27
- гость -
24.12.2019 14:20
- гость -
смешно ей богу
знать где упасть- соломки подстелить
человека деньги ой как меняют
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Не меняют. Человек изначально таким был, да только другой человек не разглядел этого, на стройные ножки загляделся. Когда у мужчины нет ума, ему сложно выбрать нормальную жену. Ему проще смотреть на ножки или грудь, чем думать и подмечать за потенциальной женой такие сигналы, которые в будущем выльются в проблемы.
Каждый достоин того, что он выбрал.