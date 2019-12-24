Глава Алтая прокомментировал слова Путина о том, что тот пьет отвар из трав

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин прокомментировал слова президента РФ Владимира Путина, который заявил, что пьет отвар из алтайских трав вместо чая. Об этом он написал на своей странице в соцсетях.
"Я не раз говорил, что у нашего президента особое отношение к Алтаю. Владимир Путин рассказал, что вместо традиционного чая пьет сбор из алтайских трав. Наша экологически чистая продукция – самая лучшая", – написал Хорохордин.
Президент России Владимир Путин во время встречи с журналистами признал, что не пьет чай. Вместо этого глава государства предпочитает залитые кипятком алтайские травы. При этом Путин не уточнил, откуда они: из Алтайского края или Республики Алтай.
Президент не раз упоминал, что с особым трепетом относится к природе Сибири и Алтая. В 2003 году он вместе с семьей отдыхал в Белокурихе, а свой день рождения в 2019 году отметил прогулкой по сибирской тайге вместе с Сергеем Шойгу.
Комментарии
а с чего он решил , что трава алтайская из горного?
может из чарыша, с гептилом
В импортный чай мало ли чего враги подмешают, а травки, заботливо собранны и проверенны сотрудниками ФСО.
Бережёт себя вова... для будущих поколений расеян )))
с чего он решил , что трава алтайская из горного?
Одно из двух - ему так сказали, или он сам собирает травки, сушит и заваривает.