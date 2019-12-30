Уголь, лимон и танцы: как избежать похмелья после Нового года

Новый год – веселый праздник, портить который утренним похмельем вовсе не хочется. Лучший способ избежать его – выпивать умеренно. Однако не всегда и не всем удается вовремя остановиться. Рассказываем о семи способах, как последствия обильного застолья свести к минимуму.
1. Йод
За пару дней до праздника постарайтесь включить в свой рацион пищу, богатую йодом. В часу X она активирует выделение гормонов, которые помогут переработке алкоголя. Подойдут морская капуста, морепродукты, экзотическая фейхоа.
2. Зелень и фасоль
В течение суток до праздника будет правильным питаться продуктами, богатыми витаминами группы В. Этот витамин активизирует выработку ферментов в печени, необходимых для выведения алкоголя. К таким продуктам относятся зелень, бобовые, овсяная каша и т. д.
3. Уголь
Непосредственно перед застольем можно выпить активированный уголь или любой другой сорбент. Он, конечно, не впитает в себя весь принятый алкоголь, но облегчить состояние на следующий день может.
4. Лимон
Закусывайте лимоном. Лимонная кислота ускоряет метаболизм.
5. Не взбалтывать и не смешивать
Старайтесь не мешать алкогольные напитки и ни в коем случае не запивайте их газированными (о шампанском или пиве после водки и речи идти не должно). Главный нарколог Алтайского края Андрей Иванов на недавней пресс-конференции назвал настоящим ядом коктейль "виски – кола".
6. Убираем жирное
Не закусывайте слишком тяжелой пищей: жирным мясом или картошкой. Да, с одной стороны, жир препятствует быстрому всасыванию алкоголя, но с другой – вкупе с алкоголем создает большие проблемы для пищеварительного тракта. Поэтому в качестве закуски выбирайте рыбу, фрукты, овощи.
7. Движение
Больше двигайтесь и выходите на улицу. Танцам и возвращению домой пешком – зеленый свет.
Врачи называют относительно безопасное для здоровья человека количество алкоголя: крепких напитков – не больше 150 граммов (например, три стопки водки), сухого вина – не более 250 граммов (большой бокал), пива – до одного литра.
Комментарии
В компании не пьёт либо больной, либо предатель.