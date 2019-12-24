ЛДПР провела пикет в поддержку детей-сирот в Барнауле

ЛДПР 24 декабря провела в Барнауле пикет с требованием обеспечить жильем детей-сирот, сообщили amic.ru в пресс-службе регионального отделения партии.
Представители либерал-демократов вышли к кинотеатру "Мир" с лозунгами: "Дайте сиротам крышу над головой!", "Не жмись, чиновник! Тебе есть, где жить!", "Сиротам дом не выделяешь – закон российский нарушаешь!", "Сиротам – квартиры, чиновников – к ответу!", "Сироты – не бомжи!", "Хватит экономить на сиротах!", "Чиновник, тебе суд – не указ?"
Решение о проведении акции приняли после обращения барнаульца, который еще в 2014 году выиграл суд у Регионального жилищного управления. Судья обязал обеспечить жильем жителя краевой столицы, но он до сих пор ждет квартиру.
"Когда проводится аукцион на покупку квартир для сирот, ни один барнаульский застройщик не хочет в нем участвовать из-за низкой цены. В других городах средняя стоимость квадрата дешевле. В итоге жилье предоставили в этом году 300 сиротам в Бийске и Рубцовске, а в краевой столице его получил только один человек. Очередь выигравших в суде уже очень большая, а сколько тех, кто опустил уже руки и не пошёл судиться! И ведь есть деньги, но они попросту не осваиваются в краевой столице", — прокомментировал организатор акции помощник депутата фракции ЛДПР в Барнаульской городской Думе Петр Кайдаш.
Комментарии
Очередная показуха перед людьми! У кого и что они требовали??? Чиновники сами у себя???