Барнаул попал в 10 худших городов РФ по качеству и эффективности управления

Барнаул попал в десятку худших городов России в очередном рейтинге эффективности управления городов (апрель – декабрь 2019 года), подготовленном Агентством политических и экономических коммуникаций (АПЭК) под руководством политологов Дмитрия Орлова и Ростислава Туровского.
Как пишет РБК, в десятке аутсайдеров рейтинга оказались Архангельск, Владивосток, Ярославль, Биробиджан, Барнаул, Астрахань, Нижний Новгород, Ижевск, Тамбов и Волгоград.
В лидеры попали Тюмень, Казань, Салехард, Ханты-Мансийск, Грозный, Уфа, Ростов-на-Дону, Курск, Калуга и Саранск.
По мнению аналитиков, в городах-лидерах сложилась эффективная система муниципального управления. Даже в случае смены градоначальника "бюрократическая машина" продолжает работать.
Комментарии
Опять впереди!В десятке лидеров!
да неужели?
а самара?