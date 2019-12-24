Барнаул попал в 10 худших городов РФ по качеству и эффективности управления

Барнаул попал в десятку худших городов России в очередном рейтинге эффективности управления городов (апрель – декабрь 2019 года), подготовленном Агентством политических и экономических коммуникаций (АПЭК) под руководством политологов Дмитрия Орлова и Ростислава Туровского.
Как пишет РБК, в десятке аутсайдеров рейтинга оказались Архангельск, Владивосток, Ярославль, Биробиджан, Барнаул, Астрахань, Нижний Новгород, Ижевск, Тамбов и Волгоград.
В лидеры попали Тюмень, Казань, Салехард, Ханты-Мансийск, Грозный, Уфа, Ростов-на-Дону, Курск, Калуга и Саранск.
По мнению аналитиков, в городах-лидерах сложилась эффективная система муниципального управления. Даже в случае смены градоначальника "бюрократическая машина" продолжает работать.
Недавно в Барнаул наоборот попал в рейтинг, где высоко оценили работу местной власти. Столица края стал одним из городов России, жители которых ведут наиболее качественную жизнь. Барнаул по уровню жизни расположился на 20-й строчке. В 2018 году столица Алтайского края была на 50-м месте.
Комментарии
Опять впереди!В десятке лидеров!
да неужели?
а самара?
и при этом "мэром" назначат того кто сейчас управляет )))
20 декабря 2019 г., 12:25, ИА "Амител"
Правительство РФ выделило 5 миллиардов рублей на премии чиновникам в регионах, показавшим хорошие результаты работы в уходящем году. Как следует из информации, государственные служащие Алтайского края получат около 40 миллионов.
?????
Нормальная работа.Чем не довольны.