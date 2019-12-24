"Кинопоиск" назвал любимые фильмы и сериалы у россиян в 2019 году

Аналитики портала "Кинопоиск" составили рейтинг фильмов, сериалов и персон, которых зрители выше других оценили в 2019 году. При составлении списков учитывались рейтинг и количество оценок картин, вышедших в период с 1 декабря 2018 года по 1 декабря 2019-го. Топ знаменитостей был сформирован на основе рейтинга фильмов, в которых они участвовали, а также количества поставленных сердечек на страницах персон.
Самым главным фильмом года у россиян стала комедия "Зеленая книга" Питера Фаррелли. Лента удостоилась "Оскара", как лучший фильм года. В список главных зарубежных кинолент также вошли "Джокер" и "Мстители: Финал".
Среди российских фильмов первое место занял "Балканский рубеж" Андрея Волгина.
Главным анимационным фильмом стал "Человек-паук: Через вселенные", а "Игру престолов" признали главным сериалом года.
Квентин Тарантино с его "Однажды в Голливуде" стал режиссером года. Хоакин Феникс и Бри Ларсон – самыми популярными зарубежными актерами. Рейтинг наиболее популярных артистов из России возглавили Александр Петров и Кристина Асмус.
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