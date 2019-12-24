Жителей Алтайского края предупреждают о метелях и снежных заносах

Региональное ГУ МЧС предупреждает жителей Алтайского края об ухудшении погодных условий днем 25 и сутки 26 декабря.
Ожидается гололедица и снежные заносы на дорогах, метель и усиление ветра. Его порывы могут достигать 27 метров в секунду.
В связи с этим население просят предпринять меры предосторожности, чтобы не стать жертвами стихии. В частности, рекомендуется обходить стороной рекламные щиты и другие слабозакрепленные конструкции.
Кроме того, не следует укрываться под деревьями и возле стен домов, так как не исключено падение ветвей, а также различных предметов с балконов и кусков фасада.
Автолюбителям советуют воздержаться от дальних поездок. При движении рекомендуют соблюдать ПДД, снизить скорость движения, внимательно следить за дорогой и держать "почтительную" дистанцию до впереди идущего транспорта.
"При осадках, ухудшающих видимость, следует при движении на автомобиле уменьшить скорость движения до 10-20 км/ч, ехать при ближнем свете фар или с "противотуманками", не допускать запотевания лобового стекла, внимательно следить за дорогой, – рекомендуют в ведомстве.
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