Сможете ли пережить новогодний корпоратив и не потерять работу. Тест amic.ru

Время новогодних корпоративов в самом разгаре. А это значит, что у всех офисных работников есть шанс провести вечер с коллегами в неформальной обстановке и оторваться по полной. Однако далеко не всегда такие праздники обходятся без казусов и неприятных ситуаций. Редакция amic.ru предлагает пройти тест и узнать, сможете ли вы сохранить работу после корпоратива на Новый год (а то мало ли как пойдет).
Комментарии
Что за фигня, пока тест проходил три раза реклама вылезала..
Правильно, начальнику в дыню сьездишь и сразу повысят. Ржака.
пофик. не хожу уже года 3.