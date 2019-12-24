За год в Алтайском крае выросло количество многодетных семей

В Алтайском крае за год выросло количество многодетных семей. Так, на 1 декабря 2019 года в крае зарегистрирована 29 691 многодетная семья, в которой воспитывают 98 955 несовершеннолетних детей.
Как сообщает Минсоцзащиты региона, это на две тысячи семей больше, чем годом ранее. Также на шесть тысяч возросло и количество детей, которые проживают в таких семьях.
В ведомстве перечислили, какие виды матпомощи есть в Алтайском крае. Например, есть возможность получить 12 видов денежных выплат. Среди наиболее популярных – региональный материнский капитал в размере 55,4 тысячи рублей при рождении третьего ребенка или последующих детей. Также это единовременная денежная выплата в размере 7,5 тысячи рублей для подготовки к школе первоклассников и ежегодная денежная выплата в размере пяти тысяч рублей для подготовки к школе учеников 2-11 классов. Семье, где родился третий ребенок, ежемесячно выплачивается 9,8 тысячи рублей. Правда, до достижения ребенком возраста трех лет.
Комментарии
Приезжие гости из ближнего зарубежья привыкли жить в нищете, но с большими семьями, вот мы и наблюдаем рост многодетных семей на фоне катастрофической снижении рождаемости.