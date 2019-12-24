В МВД рассказали, как водитель сельсовета сбил ребенка в Алтайском крае

Стали известны подробности наезда на девятилетнего ребенка водителем чиновника в райцентре Бурлинского района.
Как сообщили amic.ru в пресс-службе ГУ МВД России по Алтайскому краю, ДТП случилось 23 декабря около 16:00 во дворе здания на улице Восточной.
64-летний водитель одного из сельсоветов, управляя автомобилем УАЗ, сбил мальчика. Его доставили в славгородскую ЦРБ. У него диагностирован перелом бедра.
Водитель с места происшествия не скрывался. Сотрудники ДПС проводят разбирательство по факту аварии. По результатам медицинского заключения действиям водителя дадут юридическую оценку.
Комментарии
Ну конечно не скрывался. Верим. И что информация, что он не скрывался появилась только спустя сутки, это тоже нормально.