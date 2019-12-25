Власти решили, как будут бороться со снюсами и другой отравой, убивающей подростков

Власти края уже в январе могут принять закон о запрете на торговлю снюсами, а Роспотребнадзор начнет проверки продавцов никотиносодержащих смесей, в том числе в дни праздников и каникул. Чиновники вслед за родителями стали бить тревогу и решили бороться со смесями, которыми травятся подростки в Алтайском крае. О том, как именно они будут это делать, обсудили на заседании краевой антинаркотической комиссии 24 декабря.

Один снюс как 60 сигарет

Сегодня среди подростков активно распространяются никотиносодержащие пакетики для рассасывания или жевательные смеси, которые свободно продаются с рук, в интернете и в небольших киосках в виде конфет, мармелада и т. д. Рассосать содержимое одного такого пакетика – это как выкурить разом 60 сигарет (или три пачки) – содержание никотина будет одинаковым, рассказал Константин Мальцев, замруководителя регионального Следкома.

Это крайне токсичный продукт, особенно для детей. В ноябре в Заринске врачи чудом откачали подростка, у которого остановилось дыхание после употребления такой смеси.

Все их называют снюсами, хотя это их аналог. Снюс – это сосательный табак, торговать им в России запретили еще в 2015 году. В смесях табака нет – только никотин. Но они по воздействию еще хуже. Смеси вызывают мгновенное привыкание, возможно тяжелое отравление, вплоть до летального исхода.

При этом их оборот никак не отрегулирован законодательством. Их можно продавать и несовершеннолетним.

Стоимость пакетика начинается от 150 рублей, сказал Константин Мальцев.

Причем офлайн такие смеси продаются, как правило, в маленьких киосках, которые не проверяет, например, даже Роспотребнадзор. Ведь они относятся к числу торговых точек с наименьшими рисками для потребителей, объяснила Ирина Пащенко, руководитель регионального управления ведомства.

Подростки травятся газом из баллончиков

Еще одно смертельно опасное развлечение подростков – сниффинг, или вдыхание бытового газа. Они свободно покупают в магазинах газовые баллончики для бытовых приборов и дышат их содержимым. В 2019 году от этого в Барнауле умерли два подростка, в прошлом году – три. Им было от 14 до 16 лет. Одной из умерших была девочка, которая решила попробовать подышать газом впервые, рассказал Мальцев. Это были ее последние вздохи.

Продажа газа в баллончиках для портативных бытовых приборов также никак не отрегулирована законодательством. Они стоят около 50 рублей – на них хватает обычных карманных денег подростков.

Что хотят сделать?

Правительство края вместе с депутатами АКЗС готовы максимально оперативно подготовить проект закона о запрете оборота никотиносодержащих смесей в Алтайском крае и уже в январе его принять. То есть речь идет о запрете не только торговать ими, но и производить, хранить, перевозить и т. д. Запрет не будет касаться только тех препаратов, которые используются в медицине.

Проект такого же закона готовится и в Госдуме. Но его рассмотрение запланировано только на весеннюю сессию. Однако 18 декабря прошло заседание национального антинаркотического комитета, где министр внутренних дел Владимир Колокольцев высказался категорически против продажи никотиносодержащих смесей.

Но еще до принятия новых законов проверками займется Роспотребнадзор. Пока оснований для привлечения к ответственности у ведомства немного. Однако они есть. 20 декабря глава федерального Роспотребнадзора распространила по регионам письмо, в котором говорится, что по всем признакам – способу применения (жевание, рассасывание), форме выпуска (леденцы, карамель, жевательная резинка) – смеси однозначно можно расценивать как пищевую продукцию.

А это значит, что они должны иметь документы о соответствии всем требованиям безопасности пищевых продуктов. Если таких бумаг нет – торговать нельзя, объяснила Пащенко.

По ее словам, специалисты Роспотребнадзора края совместно с сотрудниками прокуратуры проведут рейдовые проверки, чтобы выявить и пресечь продажу смесей.

"Мы готовы делать это в выходные и праздничные дни, учитывая, что это будут свободные дни у наших детей, и нам надо максимально исключить риски отравлений", – сказала Ирина Пащенко.

Представители и Следкома, и Роспотребнадзора предложили разработать план межведомственного взаимодействия или даже создать специальную рабочую группу.

22 ребенка в 2019 году пролечили в Алтайском крае в связи с отравлением ненаркотическими веществами, сообщил Сергей Насонов, замминистра здравоохранения региона. В реанимацию с такими случаями дети стали поступать в этом году.