Глава МВД уволил организаторов разгона митинга на учениях в школе в Татарстане

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев заявил, что главу МВД по Татарстану Артема Хохорина привлекли к дисциплинарной ответственности за учения в одном из сел РТ, в котором приняли участие школьники. Кроме того, он поручил уволить из органов внутренних дел непосредственных организаторов учений, пишет ТАСС.
"Сегодня я дал приказ: министра МВД Татарстана предупредить о неполном служебном соответствии и непосредственных организаторов этой акции уволить", – сказал Колокольцев.
20 декабря на территории Новотроицкой школы в Тукаевском районе Татарстана по инициативе руководства отдела МВД провели тактико-строевые занятия с личным составом подразделения. К ним привлекли детей, их заранее проинструктировали о соблюдении мер личной безопасности. Как оказалось, участие школьников и план занятия заранее не согласовали с МВД. Ведомство провело служебную проверку.
После случившегося в школе инцидента уволилась со своей должности начальник образования Тукаевского района Татарстана.
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Колокольцеву зачет.