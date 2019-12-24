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"Возмутительно". Томенко эмоционально отреагировал на бойкот каменских депутатов

, ИА "Амител"
Губернатор потребовал до конца года собраться и рассмотреть бюджет
Виктор Томенко / Фото: Kremlin.ru

Виктор Томенко / Фото: Kremlin.ru

Глава Алтайского края Виктор Томенко эмоционально отчитал участников Каменского районного Собрания депутатов, до сих пор не принявших бюджет на следующий год и проигнорировавших сессию, на котором вопрос должен был рассматриваться. 

"Срыв сессии Каменского районного Собрания депутатов – просто возмутительное событие, – заявил губернатор. – Каменский район – единственный во всем крае на сегодня остался без бюджета на 2020 год".

Он выразил мнение, что таким образом депутаты наглядно демонстрируют свое отношение к избирателям, которые рискуют остаться без выплат, региональным властям, которые вплотную занялись проблемами района, и к самим себе, формируя негативное представление об органах местного самоуправления.

Томенко подчеркнул, что регион не сможет оказать запланированную серьезную поддержку муниципалитету, у которого не принят бюджет.

"Убежден и требую, чтобы депутаты Каменского района вспомнили, для чего их собственно избирали, отодвинули в сторону свои личные сиюминутные политические интересы, немедленно провели внеочередную сессию и рассмотрели вопрос о бюджете района на 2020-й год и на период до 2022-го года", – обратился к народным избранникам губернатор.

Менее чем за две недели до наступления нового года финансовые перспективы муниципалитета остаются весьма туманными, так как большинство районных парламентариев просто не явилось на сессию, на которой должны были рассматривать бюджет.

Примечательно, что это далеко не первый скандал с каменскими депутатами. Так, в октябре они временно возложили полномочия главы района на Алексея Жихаренко и сняли с этого поста Евгению Гордиенко. Такое решение было принято путем опросного голосования.

Как ранее сообщал депутат АКЗС из Камня-на-Оби Василий Железовский, поводом для "отстранения" могли стать проблемы с отопительным сезоном и сложные отношения с депутатским корпусом.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

24.12.2019 16:26
- гость -

А в причинах такого поведения депутатов он разобраться не желает?

24.12.2019 16:29
гость

у него свой хозяин есть, который с него спросит без разбора

24.12.2019 16:52
Гражданин

Амител, выставьте имена данных преступных депутатов ! Пусть народ знает этих нероев ! Такое впечатление, что один Губернатор беспокоится о ситуации...Подключайте народ, нужно выгнать таких депутатов !

24.12.2019 17:21
- гость -

Разогнать эту рвань!!!!

24.12.2019 17:26
- гость -

Бунт на корабле....?

24.12.2019 17:43
- гость -

2Гражданин: а тут список не надо, тут как в анекдоте "Рот есть - значит делает", смело разгоняйте всех

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