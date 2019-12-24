В Барнауле презентовали интернет-ресурс "Интерактивная карта народов Алтайского края"

По инициативе команды проекта АлтГПУ "Этнодесант 22" на базе вузов, школ, учреждений дополнительного образования были созданы исследовательские группы учащихся, организованы этнографические экспедиции, полевые стационарные исследования. Общим коллективным итогом проекта стал интернет-ресурс "Интерактивная карта народов Алтайского края", отражающий расселение народов, пространственное размещение явлений этнических культур и этнокультурных памятников.
Руководитель проекта – профессор АлтГПУ Татьяна Щеглова – представила команду проекта, в которую вошли молодые исследователи-этнографы педагогического университета, и презентовала структуру сайта. Были продемонстрированы его основные разделы и обозначены перспективы дальнейшего наполнения ресурса.
"Я убеждена, что новации рождаются в недрах хорошо укорененной традиции, – отметила ректор педагогического университета Ирина Лазаренко. – Невозможно было бы сделать много с точки зрения содержания, организации, презентации результатов в новом цифровом формате, если бы в вузе не существовала школа этнографии, ее руководителя в лице Татьяны Кирилловны и стольких заинтересованных помощников".
Оценивая проделанную работу, консультант отдела по взаимодействию с институтами гражданского общества департамента администрации губернатора и правительства Алтайского края по вопросам внутренней политики Оксана Ноянзина отметила, что проведена огромная работа, карта получилась "живая" и видны ее перспективы развития, есть потенциал.
"Второй момент – большая востребованность материалов, – продолжила Оксана Евгеньевна. – Карта решает одну необходимую задачу – методическое обеспечение. При этом информация доступна не только для научных и педагогических работников. Она доступна для каждого интересующегося гражданина. И еще один момент, связанный с дальнейшей жизнью проекта. Это наполнение карты материалами о современной жизни представителей народов и культур Алтайского края. У нас не только богатая этническая история, но есть и яркое настоящее".
Авторы проекта рассчитывают, что созданная карта будет использоваться учащимися в процессе обучения, в исследовательской и научной работе, будет пробуждать интерес к заполнению белых пятен в этнографической картине региона. Совместными усилиями карта будет дополняться.
На мероприятии были подведены итоги конкурса этнографических исследований по истории и культуре народов Алтайского края, проводимого в рамках проекта "Этнодесант-22: интерактивная карта народов Алтайского края". Участники и победители получили заслуженные призы.
Напомним, проект "Этнодесант-22: интерактивная карта народов Алтайского края" стал победителем конкурса Министерства науки и высшего образования РФ на проведение мероприятий по содействию патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации в номинации "На подготовку и проведение научных экспедиций в сфере этнографии, археологии, геологии, биологии и других наук".
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