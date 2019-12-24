Риелторы в Барнауле получают меньше всех в России

Риелторы в Барнауле получают зарплату меньше всех в России, следует из материалов портала "Авито Работа", поступивших в редакцию "Ленты.ру".
Больше других зарабатывают специалисты в сфере недвижимости в Казани: 100,4 тысячи рублей. В Москве ежемесячный заработок риелтора равен 100 тысячам. На третьем месте по уровню риелторских зарплат – Тюмень с 92,9 тысячи рублей в месяц. Меньше всего получают риелторы из Тольятти, Барнаула и Воронежа: здесь зарплатные предложения не превышают 40 тысяч рублей в месяц.
При этом зарплата специалистов по недвижимости намного выше средней по Барнаулу (32 тысячи рублей) и тем более по Алтайскому краю (24 тысячи).
Согласно данным, за год доходы агентов по недвижимости наиболее заметно выросли в Ульяновске – на 40%, до 54,4 тысячи рублей. Также позитивная динамика зарплатных предложений зафиксирована в Омске (плюс 37%), Красноярске (плюс 34%) и Барнауле (плюс 30%).
В целом доходы российских риелторов увеличиваются: за 2019 год средняя зарплата, предлагаемая агентам в вакансиях, выросла на 2%, до 67,8 тысячи рублей в месяц.
Комментарии
А за что платит бездельникам?
Бедные и несчастные людишки, которые ни за что не отвечают, ничего не гарантируют и хапают деньги ртом и опой.
а зачем они? ничего сложного в процессе продажи квартиры нет. За что они хотят денежку?
Дважды покупала квартиру. Без всяких риэлторов. Зачем они?