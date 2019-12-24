В Алтайском крае закрывают дороги из-за сильной метели и бури

В Алтайском крае начали закрывать для движения участки трасс в связи с ухудшением погодных и дорожных условий.
Как сообщает Госинспекция, 24 декабря в 16:30 в целях снижения рисков возникновения дорожно-транспортных происшествий временно ограничено движение для грузового автотранспорта, а также пассажирских маршрутно-рейсовых автобусов на автодороге А-322 Барнаул – Рубцовск – граница с Республикой Казахстан" (с 11 по 298 км). Движение будет восстановлено по мере улучшения обстановки. Это одна из двух федеральных трасс в регионе, соединяющая крупные города края.
"Госавтоинспекция Алтайского края настоятельно рекомендует в условиях непогоды не рисковать своей жизнью и здоровьем и, по возможности, воздержаться от дальних поездок. В случае острой необходимости выезда – воспользоваться железнодорожным транспортом. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций на дороге просьба обращаться по телефонам 112 либо 101", – говорится в сообщении.
За последнюю неделю в Алтайском крае произошло несколько крупных ДТП. В двух из них погибло 10 человек.
Что касается погоды, то в ближайшие дни ожидается гололедица и снежные заносы на дорогах, метель и усиление ветра. Его порывы могут достигать 27 метров в секунду.
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