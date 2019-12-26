Тысячи огней и атмосфера сказки. Барнаул в ожидании Нового года

До Нового, 2020 года остается меньше недели. Столица Алтайского края в преддверии праздника сверкает и переливается тысячами огней, создавая в городе атмосферу сказки.
Напомним, что открытие новогодних городков и елок состоится в эту субботу, 28 декабря. Начало праздников – в 18 часов, а в 19 часов на площадках прогремят салюты.
Комментарии
атмосфера сказки
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Атмосферу какой-то ужасно страшной сказки, в которой воры и бездельники захватили власть в городе, загубили снегоуборочную службу, выпал снег и наступил транспортный колапс.
Вы насчет сказки, чисто, поржать?
Столица Алтайского края в преддверии праздника сверкает и переливается тысячами огней... аварийной остановки и спецслужб...