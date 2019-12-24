Житель Барнаула пожаловался на снюс под известными брендами

Барнаулец Антон Усачев пожаловался на то, что снюс не просто продают в табачном магазине, но еще и с рисунками известных торговых брендов на этикетке, сообщает "Катунь 24".
В частности, в их числе он увидел Fanta и Tiс-Tac. Горожанин не скрывает возмущения, что сомнительная продукция пользуется репутацией раскрученных производителей, завлекая покупателей, в том числе и детей.
"Мало того, что это похоже на конфеты, так это откровенно подделывают под известные бренды и маленький человек может взять у товарища конфетку, так как есть доверие к бренду "тик-так" или "фанта" или другим брендам на фото. Вопрос: где закон о торговой марке?", — негодует местный житель.
Напомним, 19 декабря на сессии краевого Заксобрания руководитель фракции КПРФ Мария Прусакова попросила губернатора вмешаться в ситуацию, которая сложилась в регионе из-за распространения среди детей снюса. Она отметила, что губернатор Ульяновской области уже подписал распоряжение, которой запрещает продавать снюс и подобные смеси в крае.
Затем с соответствующей просьбой к предпринимателям выступил губернатор Виктор Томенко, после чего в дело вступили и законодатели. В частности, АКЗС готовит закон против жвачек с никотином.
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