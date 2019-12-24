Дорожные службы Барнаула стали работать в усиленном режиме из-за снегопада

Дорожная служба Барнаула работает в усиленном режиме в связи с неблагоприятной погодой. В регионе объявлено штормовое предупреждение из-за метели.
Как сообщает пресс-служба мэрии, в связи с ухудшением погодных условий МБУ "Автодорстрой" докладывает о готовности всех дорожно-эксплуатационных участков к очистке улично-дорожной сети краевой столицы от снега. В ближайшие сутки будет задействовано 258 единиц снегоуборочной техники. Из них 135 вышли на линию для работы в ночную смену с 24 на 25 декабря. Привлечена наемная техника: автогрейдеры, самосвалы, фронтальные погрузчики.
В мэрии призвали автомобилистов быть осторожными на дороге, неукоснительно соблюдать правила дорожного движения и парковки, с пониманием относиться к работе снегоуборочной техники.
Отметим, что из-за снега дорожники перекрыли трассу от Барнаула в сторону Рубцовска.
Говоря об уборке снега, то этой зимой жалоб на работу городских служб как никогда много. Барнаульцы критикуют дорожников за неочищенные тротуары. Проблема, как и в прошлые годы, в нехватке кадров, низких зарплатах, а также в действительно сильных снегопадах.
Комментарии
Что погода ухудшилась вижу.
Новость вижу.
Снегоуборочной техники не вижу.
Не смешите...! Снег должным образом не убрали ещё с первого-ноябрьского снегопада
Валить будет 2 суток.
Будет +20..25 см снега
Бить будите Папаша. (Шариков) ...
Нужны выходные с 25.12.19
Пешочком и на трамвае, как в старые добрые времена. Вот для этого и нужны трамваи в Сибири. Они безотказные при любой погоде.