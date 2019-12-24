Пешком быстрее. Барнаул сковали десятибальные пробки

Вечерние пробки сковали движение транспорта в Барнауле 24 декабря. К 18:00 по данным сервиса "Яндекс. Пробки" ситуация на дорогах оценивается на максимальные 10 баллов – "пешком быстрее".
Проспекты Строителей, Ленина, Красноармейский и Социалистический стоят почти по всей своей протяженности. Аналогичная ситуация на улицах Челюскинцев, Попова, Антона Петрова и Малахова.
Тяжелая ситуация с движением на участках улицы Власихинской (от Попова до Ленточного бора) и Павловского тракта (от Строителей до Попова). Большая пробка собралась на проспекте Космонавтов в сторону Попова.
Во многом такой ситуации способствуют сложные погодные условия. В частности, водители жалуются на плохую видимость из-за метели.
Материал подготовлен с использованием сервиса Яндекс.Терминал
Комментарии
Может это из-за того, что задействовано 258 единиц снегоуборочной техники
258 это по всему краю с учетом тех, что не на ходу))
Некоторые особо одаренные хотят, чтобы снег во время бурана им ловили на лету.
Гляньте на ситуацию в Новосибирске. Вот где адов ад.
Некоторые тупые ватники одобряющие любую тупость правительства считают, что снег нельзя убирать во время буранов, между буранами, а лучше до весны
Некоторые особо одаренные хотят, чтобы снег во время бурана им ловили на лету.
Вы не поверите, но им наглости хватает требовать вывозить снег, а не только сдвигать к обочине
24.12.2019 19:35
- гость -
Опыт США, Канады и Европы, которые каждый раз впадают в коллапс при сильных снегопадах говорит о том, что сразу убирать снег очень проблематично.
В 90-х и то лучше снег убирали. Сейчас чиновники совсем зажрались.
Завтра еще хуже будет. А после завтра кранты.
19:53
В 70-х такие снегопады были обычным делом. Еще и ветер был до 40 м/с. За ночь наметало метровые сугробы.
24.12.2019 19:13
- гость -
С зачарованным даже что то обсуждать уже не интересно...