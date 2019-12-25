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Воспитать и не промахнуться: как превратить ребенка в психологически сильную личность

, ИА "Амител"
Родительство не бывает идеальным, но избежать некоторых ошибок все-таки можно

Родить ребенка – это только начало. Начало непростого пути воспитания маленького человека, психологически сильного. Чтобы он был самостоятельным и ответственным, независимым и отзывчивым, чтобы не боялся трудностей и критики, обладал здоровой самооценкой… Это все про психологически сильного человека. Конечно, он может прийти к этому сам через болезненные ошибки и непомерные трудности. Но гораздо проще и лучше, если ребенок пройдет этот путь рука об руку с родителями.

Воспитывать – это значит прививать полезные для жизни умения и навыки. Однако уровень полезности зависит от взгляда на них самих взрослых. Отсюда и различные перекосы в воспитании и формировании личности ребенка. Как их не допустить? Вместе с центром детских инноваций Next отвечаем на самые популярные вопросы, волнующие многих родителей.

1
Как воспитать в ребенке самостоятельность?

Очень часто мы, сами того не подозревая, не даем нашим детям возможности стать успешными, ответственными людьми. Мы их очень любим, заботимся о них. Стараемся делать за них многое (если не все), питая иллюзию того, что им от этого только лучше. Он же еще маленький, многого не знает, не умеет.

Вот только для того чтобы ребенок вырос самостоятельным и уверенным в себе, его с раннего возраста стоит учить ухаживать за собой и помогать другим. Здоровое отношение к обязанностям, труду и быту будет помогать ему на протяжении всей взрослой жизни.

Выносить мусор, мыть посуду, ходить в магазин за хлебом – эти обязанности не омрачают детство, не делают его тягостным. Обязанности должны быть у каждого ребенка по силам и по возрасту.

Как вырастить ребенка самостоятельной, ответственной личностью? Как минимум давать ему возможность проявлять эту самостоятельность! При этом не стоит уходить в крайности.

Родители, сознательно воспитывающие психологически сильных детей, помогают им, а не решают все проблемы за ребенка.

2
Нужно ли всегда контролировать каждый шаг ребенка, чтобы не допустить неприятных последствий?

А может, стоит дать ребенку испытать последствия своих решений и поступков?

Перестаньте напоминать ребенку о том, что нужно собрать сумку в школу, выполнить обещание, предостерегая о негативных последствиях. Пусть столкнется на практике с тем, о чем вы его предупреждаете в теории.

Это все контролируемые ошибки, на основе которых ребенок приобретает опыт и понимает ответственность за свои действия. Так формируется связь "поступок – последствие", без обладания которой во взрослой жизни будет очень непросто.

3
Как сделать, чтобы мой ребенок был всегда лучшим?

Увлекаясь воспитанием детей, вкладывая в них свое время, силы, средства, мы ждем, что они всегда будут впереди. Непременно лучше всех учиться, проявлять себя в спорте, музыке, всевозможных олимпиадах, а позже обязательно займет престижную должность… В общем, что ребенок будет соответствовать родительским представлениям, которые, кстати, чаще всего ориентированы не на потребности и возможности детей, а на собственные нереализованные мечты.

Не ждите от детей совершенства.

Чем раньше родители поймут, что ребенок не обязан становиться таким, каким они его хотят видеть, тем скорее в семью придут спокойствие и взаимопонимание.

Ориентир на потребности именно вашего ребенка обеспечит ему гармоничное развитие. Помогите детям найти то, что интересно именно им. Дайте возможность попробовать себя в разных направлениях, пусть малыш сам выберет то, что ему нравится.

4
Как помочь ребенку правильно осознать и полюбить себя, чтобы это была здоровая самооценка, а не эгоизм с нарциссизмом или, наоборот, ненависть к себе?

Здоровая самооценка у ребенка – это больше, чем успех в компании сверстников или у противоположного пола. Не будем новы в том, что самооценка, сформированная в детстве, влияет на дальнейшую жизнь.

Если же вы (случайно или нет) навешиваете на ребенка ярлыки: "Ты все ломаешь", "Бабушку в гроб вгонишь своим поведением", он будет расти с чувством вины и несостоятельности.

Давать положительные примеры для ориентира тоже нужно очень аккуратно. Сравнение с кем-либо может вызвать только обиду или раздражение. Сравнивать ребенка можно только с самим собой. Тогда у него появится стимул развиваться и становиться лучше. Если вы хотите привести поучительный пример, то расскажите историю или переведите разговор с ребенком в игровую форму.

5
Как реагировать, если ребенок кричит или грубит, устраивает истерики при посторонних, чтобы не навредить ему?

Эмоции нужно выражать, даже если они негативные. Не нужно одергивать ребенка, ругать. Если он будет стыдиться своих чувств, это вызовет самоотчуждение и неуверенность в себе. Кроме того, малыш не будет чувствовать опору в вас и не захочет впоследствии делиться своими переживаниями, открываться перед вами.

Вместо того чтобы ругать ребенка за его чувства, предложите поделиться ими, найти им объяснение. Сделайте вместе пару глубоких вдохов. Так вы научите сына или дочку справляться с эмоциями, а не стыдиться их.

Многие родители наверняка на вопрос: "Как правильно воспитать ребенка?" – ответят, что нужно любить его и быть ему другом. И будут абсолютно правы. Только вы знаете, какой ваш малыш и что ему нужно. А центр детских инноваций Next готов помочь вам на непростом пути воспитания маленького человека.

Центр детских инноваций Next
г. Барнаул
ул. Шумакова, 17а, 1 этаж
пр-т Комсомольский, 80в, 3 этаж
Телефон: +7 (3852) 39-08-33
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Автор:
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Комментарии

25.12.2019 12:32
Читатель

"...и быть ему другом " (подругой) - формулировка неверная.

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