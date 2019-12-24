В Алтайском крае снизят тарифы за вывоз мусора, но не всем

Большую часть жителей Алтайского края ожидает в 2020 году снижение тарифов за вывоз твердых коммунальных отходов. Соответствующее решение опубликовало региональное управление по государственному регулированию цен и тарифов.
Позитивные изменения ожидают 5 из 7 территориальных зон. Так, в Барнаульской зоне новая плата составит 40,57 рубля с человека (в декабре 2019-го – 43,97 рубля), в Алейской – 57,08 рубля (68,7 рубля), в Каменской – 39,36 рубля (46,63 рубля), Славгородской – 71,24 рубля (109,02 рубля), а в Рубцовской – 64,22 рубля (79,27 рубля). Отдельно выделяют Барнаул, где тариф составит 60,35 рубля (в декабре 2019-го – 65,41 рубля).
Меньше повода для радости у населения Бийской и Заринской зон. Первую половину года для них тариф останется на прежнем уровне, а во вторую поднимется до 43,06 рубля (в декабре 2019-го 37,59 рубля) и 45,32 рубля (40,41 рубля), соответственно.
Комментарии
а что за дезинформация, в Славгородской зоне платят 67-68 рублей, а будут 71. так что выходит это повышение и никакого позитивного изменения нет...