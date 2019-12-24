Цены на жилье в Алтайском крае продолжают расти, но медленно

Стоимость новостроек в Алтайском крае растет медленнее, чем в среднем по России, сообщили amic.ru в пресс-службе сайта бесплатных объявлений Avito.
Так, с 1 июля цена жилья в регионе поднялась на 1,1%, в то время как по РФ – на 5,4%. Сейчас жилую недвижимость на первичном рынке Алтайского края можно приобрести по стоимости 46,1 тысячи рублей за квадрат.
Наиболее стремительную динамику роста цен продемонстрировали Чувашия (+7,2%), Краснодарский край (+6,7%) и Ленинградская область (+5,6%). В то же время вопреки общероссийской тенденции стоимость новостроек упала в Пермском крае (-1%), Ростовской (-0,6%) и Новосибирской (-0,2%) областях.
Самая дорогая недвижимость в Крыму (92 тысячи рублей за кв. метр), Московской (86 тысяч рублей) и Ленинградской (75 тысяч рублей) областях, самая дешевая – в Челябинской (33 тысячи рублей), Саратовской (36 тысяч рублей) и Воронежской (40 тысяч рублей) областях.
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