Волки в тумане попали в объектив фотоловушки в нацпарке Горного Алтая

Нескольких волков под покровом тумана запечатлела фотоловушка в Сайлюгемском национальном парке Республики Алтай.
"Фотоловушки, установленные на территории национального парка, снимают не только редких животных, но и их естественных врагов, – гласит подпись к фотографиям на аккаунте нацпарка в социальной сети. – На этом кадре два волка. А ведь буквально перед ними здесь прошли сибирские горные козлы. И какова их участь – остается только предполагать".
Сотрудники заповедника напомнили, что козероги – это естественный корм снежных барсов, а стаи волков могут уменьшить шансы ирбиса на удачную охоту.
В связи с этим численность волков регулируется: официальные разрешения на их добычу выдаются в первую очередь охотникам-волчатникам, животноводам-охотникам. По данным экспертов, на территории региона насчитывается 970 таких особей.
Комментарии
Горный козел один на один волка рвёт. От стаи может спокойно уйти на скалы, куда волки забраться не могут.