Барнаульца осудили на 10 лет за изощренные издевательства над девушками

Житель Барнаула предстал перед судом по обвинению в издевательстве над девушками и надругательстве над несовершеннолетней. Как сообщили в краевом управлении Следственного комитета, 22-летний молодой человек признан виновным в целом букете преступлений.
Это незаконное лишение свободы с применением опасного для жизни насилия, изнасилование несовершеннолетней; насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней; умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью; угроза убийством; незаконное лишение свободы; похищение человека с применением опасного для жизни насилия, принуждение к даче ложных показаний под угрозой убийством; покушение на кражу и похищение документов.
Как установлено следствием, весной 2017 года он познакомился с 25-летней жительницей Барнаула, с которой через некоторое время стал сожительствовать. Затем он стал жестоко избивать девушку, а при любой ее попытке уйти, угрожал убийством ее родителей и малолетнего ребенка.
В один из дней осени он запер сожительницу в багажнике автомобиля и отвез в лес. Привязав к телу потерпевшей автомобильный трос, он сел за руль машины и продолжил движение по местности, волоча женщину по земле.
Несколько раз она предпринимала попытки обратиться в полицию, и каждый раз сожитель принуждал ее давать ложные показания под угрозой убийства, а также отзывать заявления. Много раз девушка меняла место жительства, но домашний тиран находил ее и жестоко избивал.
В январе 2018 года он попытался снять деньги с банковской карты возлюбленной, которую он похитил вместе с паспортом. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту кражи. В ходе расследования уголовного дела потерпевшая рассказала следователям о тех издевательствах, которые ей пришлось перенести за несколько месяцев.
Также следователи выявили несколько эпизодов преступлений, которые обвиняемый совершил в отношении несовершеннолетней девушки, с которой у него были близкие отношения. Он издевался над ней — избивал, лишал свободы и насиловал.
Психолого-психиатрическая экспертиза установила, что молодой человек вменяем, но у него есть негативные индивидуально-психологические особенности: жесткость, эгоистичность, властность и агрессивность.
Суд приговорил его к 10,5 года лишения свободы. Он будет отбывать наказание в исправительной колонии общего режима.
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