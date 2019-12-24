Вторник, 24 Декабрь, 22:17

Мобильная версия
Реклама на сайте
Предвыборные материалы Выборы 2019

Опросы

Какая концепция реконструкции "Изумрудного парка" вам нравится?

Где должна стоять главная елка Барнаула?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 62,17
€ 68,91
Обь
25см -2

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Пресс-конференция Путина-2019Новый год-2020Ремонт и дизайн
Новости

Барнаульца осудили на 10 лет за изощренные издевательства над девушками

, ИА "Амител"
Одну из них он насиловал, а ей не было и 18 лет
Фото: yunturist58.ru

Фото: yunturist58.ru

Житель Барнаула предстал перед судом по обвинению в издевательстве над девушками и надругательстве над несовершеннолетней. Как сообщили в краевом управлении Следственного комитета, 22-летний молодой человек признан виновным в целом букете преступлений.

Это незаконное лишение свободы с применением опасного для жизни насилия, изнасилование несовершеннолетней; насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней; умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью; угроза убийством; незаконное лишение свободы; похищение человека с применением опасного для жизни насилия, принуждение к даче ложных показаний под угрозой убийства; покушение на кражу и похищение документов.

Как установлено следствием, весной 2017 года он познакомился с 25-летней жительницей Барнаула, с которой через некоторое время стал сожительствовать. Затем он начал жестоко избивать девушку, а при любой ее попытке уйти, угрожал убийством ее родителей и малолетнего ребенка.

В один из дней осени он запер сожительницу в багажнике автомобиля и отвез в лес. Привязав к телу потерпевшей автомобильный трос, он сел за руль машины и продолжил движение по местности, волоча женщину по земле.

Несколько раз она предпринимала попытки обратиться в полицию, и каждый раз сожитель принуждал ее давать ложные показания под угрозой убийства, а также отзывать заявления. Много раз девушка меняла место жительства, но домашний тиран находил ее и жестоко избивал.

В январе 2018 года он попытался снять деньги с банковской карты возлюбленной, которую он похитил вместе с паспортом. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту кражи. В ходе расследования уголовного дела потерпевшая рассказала следователям о тех издевательствах, которые ей пришлось перенести за несколько месяцев.

Также следователи выявили несколько эпизодов преступлений, совершенные обвиняемым в отношении несовершеннолетней девушки, с которой у него были близкие отношения. Он издевался над ней – избивал, лишал свободы и насиловал.

Психолого-психиатрическая экспертиза установила, что молодой человек вменяем, но у него есть негативные индивидуально-психологические особенности: жесткость, эгоистичность, властность и агрессивность.

Суд приговорил его к 10 годам 6 месяцам лишения свободы. Он будет отбывать наказание в исправительной колонии общего режима. Также ему придется выплатить потерпевшим 200 и 250 тысяч рублей за моральный вред, а также 118 тысяч в счет возмещения материального ущерба одной из них.

Материалы по теме

 

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

24.12.2019 20:48
- гость -

маловато дали - откинется по какому-нибудь удо, ещё Путин уйти не успеет

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< декабрь 2019  
пн вт ср чт пт сб вс
                  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31               
21:51
Утверждены новые тарифы на теплоснабжение в Барнауле 0
21:03
Синоптики рассказали, когда закончатся метели в Алтайском крае 0
20:40
Барнаульца осудили на 10 лет за изощренные издевательства над девушками 1
20:15
От штрафов до лишения свободы: что будет, если не заплатить налоги вовремя 2
19:58
Волки в тумане попали в объектив фотоловушки в нацпарке Горного Алтая 1
19:26
Цены на жилье в Алтайском крае продолжают расти, но медленно 0
18:53
В Алтайском крае снизят тарифы за вывоз мусора, но не всем 1
18:14
Пешком быстрее. Барнаул сковали десятибалльные пробки 19
18:01
В Барнауле презентовали интернет-ресурс "Интерактивная карта народов Алтайского края" 0
17:53
Дорожные службы Барнаула стали работать в усиленном режиме из-за снегопада 6
17:32
Житель Барнаула пожаловался на снюс под известными брендами 1
17:25
Названы самые депрессивные города в России 3
17:04
Четверть россиян желает просто выспаться в новогодние праздники 5
16:52
В Алтайском крае закрывают дороги из-за сильной метели и бури 0
16:33
Риелторы в Барнауле получают меньше всех в России 9
16:22
"Возмутительно". Томенко эмоционально отреагировал на бойкот каменских депутатов 13
16:10
Глава МВД уволил организаторов разгона митинга на учениях в школе в Татарстане 5
15:58
На Новый год впервые покажут отреставрированную версию "Иронию судьбы" 6
15:37
В МВД рассказали, как водитель сельсовета сбил ребенка в Алтайском крае 1
15:23
За год в Алтайском крае выросло количество многодетных семей 5
15:14
Жителей Алтайского края предупреждают о метелях и снежных заносах 0
15:02
Где в Барнауле пройдут богослужения на католическое Рождество 8
14:47
180 млн рублей могут "потеряться" из-за саботажа каменских депутатов 8
14:31
"Кинопоиск" назвал любимые фильмы и сериалы у россиян в 2019 году 0
14:17
Барнаул попал в 10 худших городов РФ по качеству и эффективности управления 12
14:08
ЛДПР провела пикет в поддержку детей-сирот в Барнауле 3
13:54
Глава Алтая прокомментировал слова Путина о том, что тот пьет отвар из трав 7
13:44
Кадыров: "Закон о домашнем насилии разрушает институт семьи" 17
13:30
Большой ремонт. В СГК рассказали, что делают для сокращения ЧП на теплосетях 8
13:21
Жители Барнаула смогут поздравить друзей и родных по всей России 0
13:15
Истребитель Су-57 разбился в Хабаровском крае 39
13:00
Неделя до Нового года: пора покупать подарки 0
12:43
На Алтае уровень заболеваемости ВИЧ за 2019 год снизился на 10% 4
12:30
Сказки к Новому году. Скоро на amic.ru 4
12:17
Барнаульцам повысят тариф на водоотведение почти на четверть 16
12:02
Губернатор Томенко улетел на три дня в Москву на совещание с Путиным 22
12:01
Ребенок скажет спасибо: почему здоровые привычки важно прививать с детства 0
11:38
Два легкоатлета из Барнаула признаны лучшими спортсменами России в 2019 году 4
11:29
Режиссер Галина Волчек попала в реанимацию 4
11:19
Военная активность НАТО у границ России выросла вдвое 44
11:07
Около 75% компаний в Барнауле проводят для сотрудников новогодние корпоративы 4
11:00
Чудеса стоматологии: как улыбаться без стеснения и страха 2
10:49
Соцсети: в Алтайском крае водитель чиновника сбил ребенка и скрылся 3
10:37
Правила экзамена на водительские права изменят с 2020 года 7
10:19
Журналистку ямальского телеканала уволили за вопрос Путину о губернаторе 13
10:12
Жителям Алтайского края начислят пенсии за январь 2020 года заранее 5
10:00
Это "Ягуар" или "Порше"? Как китайские авто вышли на мировые стандарты производства 13
09:51
Власти рассказали, как на Алтае будут праздновать Год памяти и славы 10
09:35
"Искусство должно возбуждать". Вице-мэр Новосибирска ответила на критику 4
09:18
Власти Алтая рассказали о ситуации в городе Яровом, где введен режим ЧС 2
09:15
"Флорис" - это история красоты": цветочная сеть Барнаула изменила имя 3
09:01
В Новый год без долгов: пять шагов, которые помогут обрести финансовую свободу 6
08:53
Не снюсом единым. АКЗС хочет запретить никотиновые жвачки 13
08:39
Стоп-кадр. Найдите елку в отделе продажи инструментов 6
08:27
Бийск выкупил котельную в Заречье, где жители жаловались на двойные тарифы 2
08:15
Со всего мира: пять тысяч человек решили проблемы со зрением в алтайской клинике 0
07:58
Суд оправдал мужчину, выбросившего младенца из окна многоэтажки 14
07:49
Какие эпизоды "Звездных войн" самые лучшие? Рейтинг amic.ru 4
07:30
Стекло, бананы и даже бактерии: самые креативные елки с рабочих мест 0
07:27
Барнаульский морж попал в Книгу рекордов Гиннесса 9
07:14
Путин рассказал, что пьет отвар из алтайских трав вместо чая 14
06:47
"Алтайэнергосбыт" создал бонусную программу 2
06:24
В Алтайском крае вырос объем производства еды 5
06:01
Метели и сильный порывистый ветер ворвутся в Алтайский край 24 декабря 0
23:19
На Ямале врачи извлекли из желудка ребенка 18-сантиметровый клок волос 0

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.