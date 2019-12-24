Утверждены новые тарифы на теплоснабжение в Барнауле

Предельные уровни стоимости тепловой энергии для барнаульцев на 2020 год утвердили на очередном заседании управления по тарифам 20 декабря, сообщает пресс-служба ведомства.
Потребителям Барнаула, в зависимости от теплоснабжающей организации, могут установить максимальный тариф (включая НДС) от 1106 рублей за гигакалорию (ГУП ДХ АК "Центральное ДСУ") до 2842 рублей (АО "Авиапредприятие "Алтай").
Наибольший рост тарифов не превысил 115 рублей (ГУП ДХ АК "Центральное ДСУ"), а у АО "Авиапредприятие "Алтай", ООО "Теплоснаб", ООО "Газтеплоснаб" и вовсе остался на прежнем уровне.
С новыми тарифами можно ознакомиться в таблице, приведенной ниже.
Комментарии
100 рубчиков за одну Гкал. У некоторых их в холода набегает по 2 за месяц. Грубый подсчет и примерно 1000 за сезон.
Небольшой, ну-ну.