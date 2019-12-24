Главы сельсоветов обратились к сорвавшим прием бюджета каменским депутатам

11 глав сельсоветов Каменского района направили обращения в районное Собрание депутатов с призывом дать им возможность обеспечить "реализацию вопросов местного значения сельского поселения в 2020 году, а также ее финансирование".
Соответствующие документы поступили из Аллакского, Верх-Аллакского, Корниловского, Новоярковского, Плотниковского, Попереченкого, Пригородного, Рыбинского, Столбовского, Телеутского и Толстовского сельсоветов.
Проблема заключается в том, что до 2020 года остается неделя, а бюджет района так и не принят. Если дело не сдвинется с мертвой точки и депутаты до 31 декабря не соберут кворум, чтобы решить вопрос, то под угрозой окажется финансирование.
Точнее оно останется в том же объеме, что было и в прошлом году, дополнительные средства на различные выплаты и проекты попросту не поступят в районный бюджет.
В прошлом году расходы были на уровне 645 млн рублей, в то время как новый документ предусматривает 826 млн. То есть свыше 180 млн останутся потерянными для района.
По поводу возникшей ситуации не сдержал эмоции даже губернатор Виктор Томенко, обвинив парламентариев в том, что своими действиями они связывают руки региональным властям, которые лишаются возможности помогать в решении проблем муниципалитета.
"Не явившиеся на заседание сессии депутаты района наглядно продемонстрировали свое отношение ко всем:
– к избирателям, поставив под угрозу выплату зарплаты учителям и воспитателям детских садов, оплату за содержание дорог, нормальное прохождение отопительного сезона;
– к правительству Алтайского края и АКЗС, которые в этом году вплотную занялись застарелыми проблемами Каменского района, долгое время не находившими разрешения;
– к самим себе, так как именно таким поведением и формируется негативное, скептическое, а порой и просто равнодушное отношение к органам местного самоуправления в наших муниципалитетах", – подчеркнул губернатор.
Он назвал такое поведение возмутительным и потребовал, чтобы депутаты Каменского района "вспомнили, для чего их собственно избирали" и "немедленно провели внеочередную сессию" по вопросу бюджета.
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