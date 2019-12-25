Непогода в Алтайском крае сохранится 25 декабря

Ненастную погоду прогнозируют в Алтайском крае в среду, 25 декабря, информирует региональный Гидрометцентр.
Температура воздуха днем, согласно данным метеорологов, ожидается от -1°C до -6°C, ночью – от -7°C до -12°C. На большей части территории региона снег, метели.
Сохранится мощный ветер, временами его порывы будут достигать до 27 м/с. На дорогах местами сильная гололедица и снежные заносы
В Барнауле в светлое время суток столбик термометра будет показывать от -4°C до -6°C, в темное – от 9°C до -11°C. Пройдет снегопад с метелью. Прогнозируется, что скорость ветра в краевой столице не превысит 17 м/с. Могут осложнить жизнь автолюбителям гололед и снежные заносы.
Напомним, неблагоприятные погодные явления продлятся в регионе два дня – 25 и 26 декабря. А на смену снежным штормам придут холода.
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