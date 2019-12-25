Житель Красноярска рассказал о дискотеке, которая ежедневно проходит в городском парке, но на нее никто не приходит.
"В общем, если хотите потанцевать в одиночестве с аниматорами, приходите. Каждый вечер до нового года с 18:00 до 22:00", — анонсировал мужчина.
В подтверждение своих слов он выложил несколько роликов, на которых под музыку пляшут на сцене три человека в костюмах щенка, слона и свиньи.
В комментарии радио "Говорит Москва" автор ролика объяснил предназначение площадки. По его словам, эта не очень удачная площадка фанзоны чемпионата России по фигурному катанию.
"Фактически это малолюдное место, и сам парк превратился после Универсиады в большую заброшку, — поделился сибиряк. — Установили там сцену с экраном для показов трансляций с чемпионата, пригласили аниматоров для развлечения публики. Вот только публика туда не пришла".
Пользователи сети прозвали такое действо "самой грустной вечеринкой". Некоторые даже выразили желание прийти и потанцевать, чтобы поддержать артистов.
Комментарии
"Самая грустная вечеринка" с аниматорами прошла в Красноярске. Видео
Где видео то?