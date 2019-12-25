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Алтайский край вошел в тройку наименее криминогенных регионов Сибири

, ИА "Амител"
Самую неблагоприятную обстановку с преступностью в России фиксируют в Северной Осетии
Фото: media.abon-news.ru

Фото: media.abon-news.ru

Алтайский край стал одним из трех наименее криминогенных регионов Сибири, но в целом по России занимает место в середине таблицы, сообщает Институт региональных проблем.

Регион занял 35-ю строчку в рейтинге криминогенности субъектов РФ, за полгода опустившись на две позиции. Лучшие показатели в СФО продемонстрировали только Новосибирская (47-е место) и Томская (67-е место) области.

Самым безопасным регионом стала Чукотка. При этом здесь самые высокие в стране расходы бюджета на одного трудоспособного гражданина, реальные располагаемые доходы населения, номинальная заработная плата, но в то же время наименьшее число преступлений и ДТП.

Далее следует Белгородская область, Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский АО, а также Новгородская область. Самыми опасными стали Северная Осетия, Коми, Карачаево-Черкессия, Приморский край и Адыгея.

Рейтинг составили, чтобы на основе накопленных данных прогнозировать развитие криминогенной обстановки в регионе и устанавливать ее взаимосвязь с показателями уровня жизни людей.

На позиции в таблице повлиял не только уровень преступности по каждому региону, но и уровень зарплат, безработицы, потребительских цен, динамика количества ИП и долги по налогам ФНС, расходы региональных бюджетов и внебюджетных фондов.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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