Безвредное новогоднее меню рекомендуют жителям Алтайского края

Населению Алтайского края дали простые советы, как правильно составить меню, чтобы избежать проблем со здоровьем в новогодние праздники.
Руководитель краевого центра медицинской профилактики Татьяна Репкина поделилась с ГТРК "Алтай", что для этого необходимо уменьшить число блюд с майонезом и соленых продуктов.
Конечно, не обязательно полностью отказываться от традиционных оливье и селедки под шубой, но следует умерить их потребление, дополнив меню здоровыми и полезными продуктами, такими как овощи и фрукты.
"Если говорить о технологии приготовления, нужно отдать предпочтение запеканию. Конечно, должны быть легкие закуски, рыба", – уточнила Репкина.
Картофель лучше оставить на утро, так как это тяжелая пища, а во время ночного застолья отдать предпочтение овощным салатам.
Врачи напоминают, что нарезки, салаты и закуски безопасно потреблять только в течение восьми часов с момента приготовления – принимая в пищу вчерашний салат, человек действует на свой страх и риск.
Комментарии
во время ночного застолья отдать предпочтение овощным салатам...
...выращенным экологически чисто на подоконнике..
После повышения тарифов на ЖКХ придется входить в новый год с коркой хлеба и водой
Да ладно прям 8 часов, стоит на новогоднем столе это часов 8, а потом еще два дня доедается