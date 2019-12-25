Главный нарколог Минздрава назвал самый безопасный алкоголь

Каких рисков, связанных с алкоголем, следует избегать при праздновании Нового года рассказал "Интерфаксу" главный внештатный специалист-нарколог Минздрава России Евгений Брюн.
По его словам, самый безопасный алкогольный напиток – это белое вино. Один-два бокала на праздник при достаточной двигательной активности не нанесут серьезного вреда здоровью взрослого человека, уверен Брюн.
Он также предупредил об опасности "повышения градуса" от шампанского к крепким напиткам, которое часто практикуется после боя курантов.
"Этот способ достаточно смертельный. Алкоголь крепкий на фоне газированных напитков всасывается быстрее, происходит алкогольный удар, можно потерять ориентацию в пространстве, времени после потребления алкоголя", – утверждает эксперт.
Брюн предостерег и от практики вождения 1 января.
"Ошибочно считать, что после употребления алкоголя в новогоднюю ночь с утра можно садиться за руль, это такое же "пьяное вождение", – подчеркнул специалист.
Комментарии
Брюн. Почти брют. )) Может, поэтому и топит за белое ))
Водка - не зеленая точно