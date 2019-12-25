Дмитрий Медведев открыл охоту на снюс и его аналоги

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил пресечь продажу снюса и других никотиносодержащих смесей вне магазинов и в интернете. А также провести внеплановые проверки торговых точек, где их могут продавать. Об этом политик написал на своей странице в ВК.
О проблеме Медведев узнал, когда проводил прием граждан на площадке "Единой России". Его попросили принять меры и защитить детей от незаконного распространения жевательных смесей, которые содержат никотин. Премьер-министр задействовал Роспотребнадзор, МВД, Генпрокуратуру и Следственный комитет.
Он написал в ВК, что оборот табака в России жестко регулируется. "А эти смеси, продающиеся под видом тех же конфет, по факту содержат в себе большую концентрацию никотина, чем в обычной сигарете. Их легко приобрести несовершеннолетним", – отметил Медведев.
Некоторые никотиносодержащие смеси уже запрещено распространять в России, но аналоги не попадают под запрет. Их предлагают в виде конфет или жевательной резинки. Концентрация никотина в одной "конфете" аналогична трем пачкам сигарет. Это вызывает отравление у детей. Прецеденты уже зафиксированы в Алтайском крае.
Регионы власти подготовили законопроект о запрете продажи аналогов снюса. Также документ в начале декабря внесли в Госдуму, но его рассмотрят только на весенней сессии. Позднее Совет Федерации обратился с такой же просьбой в правительство.
Комментарии
Т.е. в магазинах можно!!!!, слава России которой нужны дураки, в виде больных детей...
А сам-то, с чего предпочетает торчать? Или завязал, на время?
09:19, если бы этой шайке воров и коррупционеров, нужна была здоровая нация, то первое что они должны были сделать, это запретить пальмовое масло, проблемы от которого мы будем расхлебывать еще не один десяток лет. Даже кастрюлеголовые додумались запретить у себя в стане ввоз пальмового масла. А у нас все на нем делается, взять сказку, вовсе не молочную и попробовать их продукт, отрава редкостная, но поставляется во все садики и школы, и с гостами у них все ок.
25.12.2019 09:32
- гость -
Если сегодня запретят пальму, сою и начнут делать продукты по советским гостам, то завтра в стране наступит голод, а послезавтра революция.
Молока в стране нет.
Поголовье "лихих и придурковатых" в администрациях всех мастей превышает поголовье крупного рогатого скота, но молока с них не надоишь.