Многокилометровые пробки в Барнауле сковали движение транспорта

Многокилометровые пробки растянулись в Барнауле 25 декабря по данным на 9:15. Соответствующие сведения размещены на сервисе "Яндекс. Пробки", оценивающем критичность дорожной ситуации на 8 баллов из 10 возможных (9 баллов – город стоит, 10 – пешком быстрее).
Согласно статистике, по средам на это же время сервис оценивает движение по дорогам в среднем на 4 балла (местами затруднения).
Дорожную ситуацию осложнила обрушившаяся на краевую столицу метель. В числе наиболее загруженных проезжих частей: проспекты Ленина, Строителей и Комсомольский, а также улицы Северо-Западная, Попова, Малахова, Власихинская, Челюскинцев и Павловский тракт.
Напомним, днем ранее в вечернее время движение в городе практически встало. Критичность дорожной ситуации была оценена на максимальные 10 баллов.
Комментарии
Может уже пора уголовное дело на мэра заводить?
Может пора зимой на общественный транспорт пересесть?
09:45, так он тоже стоит!!!
Все основные дороги города были очищены ещё с ночи! Сам видел как их чистили.
За что на мэра уголовное дело заводить?
Проблема пробок не в снеге на дороге, манере вождения ряда автолюбителей, которые сильнее всех опаздывают и лезут дополнительным рядом.
Все основные дороги города были очищены ещё с ночи! Сам видел как их чистили.
Основные - это Ленина от Старого базара до Нового? С-западная до Ленина только 2 полосы, за Ленина 1,5. Калинина вроде почистили, но под мостом решили, что хватит этих 1,5 полосы. Мозгов то не хватает, что там итак узкое горло!
Вы о чём ? Какой дополнительный ряд ? По основному ряду ехать невозможно, снегом всё завалило
Действительно! Не доглядел, и допустил метель.
Надо полагать. Сегодня утром за сигаретами еле пробрался по сугробам.
25.12.2019 09:53
- гость -
Бросай курить
Чучмек
За что на мэра уголовное дело заводить?
Был бы мэр а дело найдется))
25.12.2019 09:51
- гость -
Павловский тракт, Попова, Строителей, Калинина всё почищено как до бурана
Вот понимаю как в Питере выпадает пол метра снега и город колом встаёт, так как никто к этому готов не был. Но у нас то Сибирь! Почему после каждого снегопада у нас Барнаул стал ставиться непроезжим?
25.12.2019 09:58
Я
строиетелей подмели. и по нечетной стороне шнекоротором снег закинули на газон. по четной стороне как была половина правой полосы завалена после "уборок" так и осталась
Пить я буду но курить не брошу!
В 80-х когда снега по 2 метра была его чистили. В 90-х когда всё не пойми как работало его чистили. В 00-х на мэров одного за другим уголовные дела открывали, но снег убирали. А теперь всё! Наступил развитый путинизм!
Повторюсь дороги у нас чистят, снег будет всегда, у нас не Сочи или Крым. Проблема пробок от манеры вождения и работы светофоров.