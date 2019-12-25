Среда, 25 Декабрь, 10:09

Мобильная версия
Реклама на сайте
Предвыборные материалы Выборы 2019

Опросы

Какая концепция реконструкции "Изумрудного парка" вам нравится?

Где должна стоять главная елка Барнаула?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 62,17
€ 68,91
Обь
23см -2

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Пресс-конференция Путина-2019Новый год-2020Ремонт и дизайн
Новости

Многокилометровые пробки в Барнауле сковали движение транспорта

, ИА "Амител"
Почти все крупные дороги в городе на карте отмечены красным цветом
Фото: из архива amic.ru

Фото: из архива amic.ru

Многокилометровые пробки растянулись в Барнауле 25 декабря по данным на 9:15. Соответствующие сведения размещены на сервисе "Яндекс. Пробки", оценивающем критичность дорожной ситуации на 8 баллов из 10 возможных (9 баллов – город стоит, 10 – пешком быстрее).

Согласно статистике, по средам на это же время сервис оценивает движение по дорогам в среднем на 4 балла (местами затруднения).

Дорожную ситуацию осложнила обрушившаяся на краевую столицу метель. В числе наиболее загруженных проезжих частей: проспекты Ленина, Строителей и Комсомольский, а также улицы Северо-Западная, Попова, Малахова, Власихинская, Челюскинцев и Павловский тракт.

Напомним, днем ранее в вечернее время движение в городе практически встало. Критичность дорожной ситуации была оценена на максимальные 10 баллов.

Материалы по теме

 

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

25.12.2019 09:31
- гость -

Может уже пора уголовное дело на мэра заводить?

25.12.2019 09:45
Гость

Может пора зимой на общественный транспорт пересесть?

25.12.2019 09:47
Шатал Труба

09:45, так он тоже стоит!!!

25.12.2019 09:47
Я

Все основные дороги города были очищены ещё с ночи! Сам видел как их чистили.

25.12.2019 09:48
Чучмек

За что на мэра уголовное дело заводить?

25.12.2019 09:49
Я

Проблема пробок не в снеге на дороге, манере вождения ряда автолюбителей, которые сильнее всех опаздывают и лезут дополнительным рядом.

25.12.2019 09:51
- гость -

Все основные дороги города были очищены ещё с ночи! Сам видел как их чистили.

Основные - это Ленина от Старого базара до Нового? С-западная до Ленина только 2 полосы, за Ленина 1,5. Калинина вроде почистили, но под мостом решили, что хватит этих 1,5 полосы. Мозгов то не хватает, что там итак узкое горло!

25.12.2019 09:52
- гость -

Вы о чём ? Какой дополнительный ряд ? По основному ряду ехать невозможно, снегом всё завалило

25.12.2019 09:53
Журналист

Действительно! Не доглядел, и допустил метель.

25.12.2019 09:53
- гость -

Надо полагать. Сегодня утром за сигаретами еле пробрался по сугробам.

25.12.2019 09:57
- гость -

25.12.2019 09:53
- гость -
Бросай курить

25.12.2019 09:58
1



Чучмек



За что на мэра уголовное дело заводить?

Был бы мэр а дело найдется))

25.12.2019 09:58
Я

25.12.2019 09:51
- гость -
Павловский тракт, Попова, Строителей, Калинина всё почищено как до бурана

25.12.2019 10:02
- гость -

Вот понимаю как в Питере выпадает пол метра снега и город колом встаёт, так как никто к этому готов не был. Но у нас то Сибирь! Почему после каждого снегопада у нас Барнаул стал ставиться непроезжим?

25.12.2019 10:02
- гость -


25.12.2019 09:58
Я


строиетелей подмели. и по нечетной стороне шнекоротором снег закинули на газон. по четной стороне как была половина правой полосы завалена после "уборок" так и осталась

25.12.2019 10:05
- гость -

Пить я буду но курить не брошу!

25.12.2019 10:06
- гость -

В 80-х когда снега по 2 метра была его чистили. В 90-х когда всё не пойми как работало его чистили. В 00-х на мэров одного за другим уголовные дела открывали, но снег убирали. А теперь всё! Наступил развитый путинизм!

25.12.2019 10:07
Я

Повторюсь дороги у нас чистят, снег будет всегда, у нас не Сочи или Крым. Проблема пробок от манеры вождения и работы светофоров.

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< декабрь 2019  
пн вт ср чт пт сб вс
                  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31               
10:05
"Мы будем сворачиваться". Инвестор гостиницы Radisson не дождался участка в Барнауле 0
10:01
Пробег не имеет значения: расширена гарантия на выпускаемые в России автомобили 0
09:58
Трассу в Алтайском крае снова закрыли из-за метели 0
09:26
Многокилометровые пробки в Барнауле сковали движение транспорта 18
09:14
Дмитрий Медведев открыл охоту на снюс и его аналоги 5
09:02
Главный нарколог Минздрава назвал самый безопасный алкоголь 1
08:42
Безвредное новогоднее меню рекомендуют жителям Алтайского края 3
08:13
Алтайский край вошел в тройку наименее криминогенных регионов Сибири 1
07:59
Спрячьте это немедленно. В чем нельзя встречать Новый год 2020, чтобы быть счастливым 3
07:46
"Самая грустная вечеринка" с аниматорами прошла в Красноярске. Видео 5
07:33
Погибли лучшие из лучших. Вспоминаем авиакатастрофу в Сочи 2016 5
07:16
Усадьбу в Барнауле включили в топ-10 жутких архитектурных потерь России 7
07:05
Пять причин, почему стоит поехать на "Авальман" 9
06:53
Непогода в Алтайском крае сохранится 25 декабря 0
06:39
Власти решили, как будут бороться со снюсами и другой отравой, убивающей подростков 12
06:21
Яркая и бесснежная: как выглядит новогодняя Москва 1
06:03
Кому Белая Крыса принесет удачу, а кому – проблемы: восточный гороскоп на 2020 год 0
22:58
Главы сельсоветов обратились к сорвавшим прием бюджета каменским депутатам 0
21:51
Утверждены новые тарифы на теплоснабжение в Барнауле 20
21:03
Синоптики рассказали, когда закончатся метели в Алтайском крае 0
20:40
Барнаульца осудили на 10 лет за изощренные издевательства над девушками 7
20:15
От штрафов до лишения свободы: что будет, если не заплатить налоги вовремя 3
19:58
Волки в тумане попали в объектив фотоловушки в нацпарке Горного Алтая 2
19:26
Цены на жилье в Алтайском крае продолжают расти, но медленно 0
18:53
В Алтайском крае снизят тарифы за вывоз мусора, но не всем 1
18:14
Пешком быстрее. Барнаул сковали десятибалльные пробки 32
18:01
В Барнауле презентовали интернет-ресурс "Интерактивная карта народов Алтайского края" 0
17:53
Дорожные службы Барнаула стали работать в усиленном режиме из-за снегопада 12
17:32
Житель Барнаула пожаловался на снюс под известными брендами 1
17:25
Названы самые депрессивные города в России 3
17:04
Четверть россиян желает просто выспаться в новогодние праздники 5
16:52
В Алтайском крае закрывают дороги из-за сильной метели и бури 0
16:33
Риелторы в Барнауле получают меньше всех в России 10
16:22
"Возмутительно". Томенко эмоционально отреагировал на бойкот каменских депутатов 14
16:10
Глава МВД уволил организаторов разгона митинга на учениях в школе в Татарстане 5
15:58
На Новый год впервые покажут отреставрированную версию "Иронию судьбы" 6
15:37
В МВД рассказали, как водитель сельсовета сбил ребенка в Алтайском крае 1
15:23
За год в Алтайском крае выросло количество многодетных семей 6
15:14
Жителей Алтайского края предупреждают о метелях и снежных заносах 0
15:02
Где в Барнауле пройдут богослужения на католическое Рождество 9
14:47
180 млн рублей могут "потеряться" из-за саботажа каменских депутатов 8
14:31
"Кинопоиск" назвал любимые фильмы и сериалы у россиян в 2019 году 0
14:17
Барнаул попал в 10 худших городов РФ по качеству и эффективности управления 15
14:08
ЛДПР провела пикет в поддержку детей-сирот в Барнауле 4
13:54
Глава Алтая прокомментировал слова Путина о том, что тот пьет отвар из трав 7
13:44
Кадыров: "Закон о домашнем насилии разрушает институт семьи" 19
13:30
Большой ремонт. В СГК рассказали, что делают для сокращения ЧП на теплосетях 8
13:21
Жители Барнаула смогут поздравить друзей и родных по всей России 0
13:15
Истребитель Су-57 разбился в Хабаровском крае 41
13:00
Неделя до Нового года: пора покупать подарки 0

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.