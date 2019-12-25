"Мы будем сворачиваться". Инвестор гостиницы Radisson не дождался участка в Барнауле

Замруководителя компании "ПремиумСтрой Алтай" Иван Лужаев сообщил amic.ru, что не получил приемлемого предложения по участку под гостиницу Radisson. Предприниматели, как и обещали, ждут ответа от руководства края и Барнаула до Нового года, а потом перенаправляют 1,5 млрд инвестиций в другой регион.
"Я не исключаю, что 31 декабря в качестве новогоднего подарка нам предложат участок, который подойдет для строительства гостиницы Radisson. Но скорее всего этого не произойдет, потому что до сих пор предложений не поступило. Власть показывает формальную работу, а конкретики нет. Мы будем сворачивать этот проект в Барнауле и переносить в другой регион. Предварительные договоренности уже есть", – пояснил Иван Лужаев.
Предприниматель настаивает, что для размещения гостиницы высокого класса необходим участок в центре города и в шаговой доступности от вокзала. На аналогичной территории Radisson построен в Новосибирске и других городах.
"Время уходит. Чтобы "привязать" здание к новому участку потребуются инвестиции. Мы не можем ждать дольше конца декабря", – добавляет Лужаев.
Обновлено 11.12
Пресс-служба Барнаула сообщает, что рабочая группа подобрала для инвесторов гостиницы Radisson подходящий участок. Как пишет "Политсиб.ру" со слов главного архитектора Алтайского края Виктора Четошникова: предприниматели умерили свой аппетит. Они согласились на предложение и сейчас оформляют документы. Однако чиновники не называют адрес выбранного участка.
Что произошло с Radisson
Переговоры по инвестиционному проекту строительства гостиницы Radisson в Барнауле вышли на финишную прямую летом 2019 года. Менеджеры компании "ПремиумСтрой Алтай" продемонстрировали общественности проект здания на углу пр. Социалистического и ул. Молодежной. Участок предоставили в правительстве региона в рамках программы по привлечению инвесторов – то есть без торгов, но с последующим выкупом.
Территория оказалась на месте сквера. Общественники выступили против такого решения, заявив, что в городе все меньше зеленых зон из-за строительства зданий. Губернатор региона Виктор Томенко поддержал волю народа и предложил администрации города собрать комиссию, которая подберет для инвесторов другой участок.
Одновременно с этим в Барнауле обсуждается проект строительства корпуса АлтГУ также в сквере площади Сахарова. Руководство вуза находит аргументы, чтобы обосновать снос деревьев. Плюс строительство физкультурно-оздоровительного комплекса готовится в парке им. Ленина. Там под застройку выделено более 6 га земли. Проект курирует Минспорт. Чиновники сообщают, что участки подготовлены уже давно, просто сейчас на строительство выделили федеральные деньги.
Комментарии
Да и валите! Бесплатной земли вам не будет! А как появится желание купить, то подскажу, у Ракшина есть участок, прямо в шаговой доступности от вокзала.
Что то я не замечал нехватки номеров в существующих гостиницах.
Зачем строить ещё одну пустую?
Да и флаг вам в одно место, несите пока не уроните.
катитесь калбаской.....
Это победа города и горожан
Опять угрозы и манипуляции )
Да и в целом вся история мутная, и не факт, что он был в итоге там построил Рэдиссон, если бы получил разрешение.
Скатертью дорога. Шантажистам здесь не место...
Что, на халяву не получилось участок рубануть?
В Рубцовск поедут
Комментаторы такие довольные от чего? От того что уходят инвестиции. рабочие места, налоги в регион? В других статьях зато ноете, что край бедный нищий и валить от сюда надо!!!! Все проблемы от самого народа, хочет жить хорошо. а сделать для этого ни чего не хочет!
Построили бы гостиницу одни плюсы, а парк хороший можно организовать на месте колеса обозрения! Вот и все.
25.12.2019 11:14
11:14
Не соглашусь с вами от посторйки не будет такого эффекта как вы описываете. Наполняемость такой гостиницы в нашем городе будет низкой и этого следуют низкие отчисления в бюджет.
Откуда у мелкой конторки с тремя сотрудниками (они же учредители) и с десятью тысячами уставного капитала - миллиарды инвестиций? Наверняка собирались повесить на край огромный кредит.
А очередная истерика с потерей краем этих якобы инвестиций - это лишь попытка властей надавить на горожан в истории с ФОКами. Люди, будьте бдительны!
25.12.2019 11:23
Я
А я не соглашусь с Вами, т.к. приезжают коллеги по работу и вечно нет номеров в НОРМАЛЬНЫХ гостиницах. Не беру в счет всякие люксы/президентские и совсем эконом. Номерного фонда среднего уровня в городе мало и он всегда занят!
Построили парк на горе! Сделать хороший зеленый парк около колеса обозрения с кофейнями и открытыми верандами, отличная аллея на Ленина, трасса здоровья, все есть.
Или хочется выйти из подъезда и сразу в лес. так эти горожане, которые митингуют явно жалуются, что парковок мало в дворе и паркуются на газоне. Пусть с себя начнут сначала!
По ФОК тоже странно, митингуют, а порядок навести в роще там никто не хочет, страшно ходить там "Маньячный" лес там какой-то! ЗА Лабиринт вечно возмущались, а по итоги собачками там все засрут, фантики бумажки накидают!
Хочешь изменить мир, начни с себя! Вот так надо думать митингующим!
Кто-то лишился откатов и попилов. Печаль
Вот так надо думать митингующим!
Тебя, умника, спросить забыли!))) Что ж ты не начал с себя? Пришел бы на митинг да и разложил людям все по полочкам! Чем сидеть тут с умным видом поучать, кому как думать надобно.
Дочитать статью многие комментаторы не пробовали. А зачем?
А почему мэрия держит в секрете место предполагаемого строительства? Опять задумали какую-то гадость против города и горожан? Они хотят как Екатеринбурге, что ли?
Дочитать статью многие комментаторы не пробовали
Дочитали-дочитали, еще как дочитали! Вывод: каждый в этой истории занимается привычным делом. Лужаев - шантажом, мэрия - пытается втихую провернуть очередное мутное дело, попутно использовав Лужаева для давления на горожан. Ничего нового!