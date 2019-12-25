Матвиенко поддержала отмену НДФЛ для малоимущих

Председатель Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что поддерживает инициативу отмены подоходного налога (НДФЛ) для малоимущих граждан РФ, сообщает ТАСС.
Она уточнила, что этот вопрос следует тщательно обдумать и просчитать, о каких суммах выпадающих доходов из бюджета может идти речь, а также какие категории граждан стоит освободить от налоговых отчислений.
"Может, такой критерий взять: кто получает зарплату на уровне МРОТ, не должен платить НДФЛ с этой суммы, – предложила Матвиенко. – Надо посчитать, понять за счет чего компенсировать выпадающие доходы".
По ее словам, особенно чувствительным такое решение может стать для регионального бюджета, который существенно зависит от налоговых поступлений.
Ранее в СМИ фигурировала информация, что налоговую льготу хотят предоставить тем, чей доход после вычета налога 13% окажется ниже прожиточного минимума.
Таким образом, речь идет о налоге со средней зарплаты около 13 тысяч рублей. По данным Росстата, в 2017 году менее 13,8 тысячи рублей зарабатывали около 11 млн россиян (или 15,2%).
Эксперты считают, что предложение избавить работников с низкой зарплатой от уплаты НДФЛ справедливо, однако они предупреждают о возможных "подводных камнях" очередной налоговой реформы.
Так, по словам гендиректора консалтинговой компании CAF Group Натальи Ионовой, велика вероятность того, что на рынке труда вырастет доля "серой" зарплаты: работодатели будут оформлять сотрудников на минимальные ставки и выдавать остальную зарплату в конвертах.
Проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов считает, что защитить права сотрудников с низкой зарплатой нужно другим способом – путем законодательного закрепления минимального размера оплаты труда выше прожиточного минимума на 13%.
Комментарии
Надо посчитать, понять
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Дальше чем посчитать и понять дело не пойдёт.
Старая бабушка
А это им поможет? У них там сразу все попрет от 13%? Валентина, ваш НДФЛ им отдать надо, вот это другое дело будет.
Опять местными бюджетами распоряжаться федералы начали. И самый прикол в том, что где регион итак «недоедает», там малоимущих полно. Ещё хуже бюджет региона выйдет.
Крававые тираны в Союзе с 70 рублей налог не брали, налог прогрессивный был. А человеколюбивые демократы берут налог со всего, ибо народу мало, а кушать хочется
У них там сразу все попрет от 13%?
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Да не особо. Но это будет первый шаг в верном направлении.
ИМХО
Большинство, кто работает за минималку сами виноваты.
Ну или второй вариант есть -- минималка официальная, всё остальное серая зп.
Так что не поддерживаю!
понять за счет чего компенсировать выпадающие доходы
И так понятно, за счет кого.
25.12.2019 11:20
Иsтина
ИМХО
Большинство, кто работает за минималку сами виноваты.
Башкой об стену ударился?
25.12.2019 11:20
Иsтина
А в чем их вина? В том что они тоже жить и кушать хотят? Что делать человеку после 50? Вы пока молоды - востребованы у работодателей или свое дело смогли наладить. Но не все могут свое дело открыть, да и старость подходит незаметно.., так же как и "писец" подкрадывается...